Bonnie Blue plant Sex-Weltrekord mit 2.000 Männern am Tag

Pornodarstellerin Bonnie Blue hat für den 15. Juni ihren bisher wohl extremsten Weltrekordversuch angekündigt: Geplant ist ein Sex-Marathon mit 2.000 Männern an nur einem Tag, der in London stattfinden soll. In einem kurzen Instagram-Video machte sie ihre Fans auf das Event aufmerksam und sagte provokant: "Kommt und stretcht mich aus." Bonnie erklärte weiter, sie sei "willig und bereit". Ihre Ankündigung ließ sowohl Fans als auch Kritiker aufhorchen – denn ein solches Vorhaben scheint selbst für sie eine gewaltige Herausforderung zu sein, denn bei so vielen Sex-Partnern würde die Britin nur knapp 43 Sekunden pro Person haben.

Die Idee zu dieser extremen Herausforderung kündigte Bonnie Blue nur wenige Monate nach ihrer letzten aufsehenerregenden Aktion an: Im Januar hatte sie bereits ihren sogenannten "Bonk-a-thon" durchgeführt, bei dem sie mit 1.057 Männern an einem Tag Sex hatte. Schon damals hatte es gemischte Reaktionen darauf gegeben – und auch zu der Ankündigung ihres neuen Rekordversuchs ließen die Fan-Kommentare nicht lange auf sich warten. Während einige sie feierten und ihr Mut zusprachen, brach in den sozialen Netzwerken eine große Diskussion aus. Kritiker zweifelten nicht nur an der Machbarkeit, sondern verurteilten auch die Auswirkungen solcher Events auf die Gesellschaft und stellten Bonnies psychische und physische Gesundheit infrage.

Bonnie Blue ist aber nicht die Einzige, die sich aktuell an Rekordversuchen dieser Art versucht. Ihre Kollegin Lily Phillips (23) startete vergangenes Jahr eine ähnliche Aktion mit 101 Männern, die durch eine Dokumentation des Tages für einen großen Skandal sorgte. In der Doku wirkte die 23-Jährige nach dem Sex-Marathon total mitgenommen, erschöpft und brach in Tränen aus. Bonnie hingegen betonte nach dem 1.000--Männer-Tag im Netz, dass es ihr sehr gut gehe: "Es fühlt sich einfach so an, als hätte ich einen anstrengenden Tag im Schlafzimmer gehabt", schrieb sie. Bleibt abzuwarten, was sie nach ihrem neuen Rekordversuch zu sagen hat.

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Pornodarstellerin

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Pornodarstellerin

