Mirja und Sky du Monts Kinder sind stolz auf ihre Eltern

Mirja du Mont (49) zeigte sich kürzlich bei einem Pressetermin für die Kampagne "Milch macht's" in Begleitung ihrer beiden Kinder Tara (24) und Fayn. Die 24-jährige Tara und der 18-jährige Fayn beeindruckten dabei mit souveränem Auftreten, das sie vielleicht ein wenig von ihrer erfahrenen Mutter übernommen haben. Auch wenn Mama Mirja ein alter Profi im Rampenlicht ist, zieht sie es vor, ihren Kindern Freiraum zu geben. "Sie hat uns eigentlich noch nie für so etwas gebrieft. Sie schickt uns dann einfach raus und wir machen das", verriet Tara gut gelaunt. Sowohl Tara als auch Fayn scheinen die gelassene Haltung ihrer Eltern verinnerlicht zu haben.

Dass diese entspannte Atmosphäre für die Familie selbstverständlich ist, schätzen die Kinder besonders. Trotz der Trennung ihrer Eltern Mirja und Sky du Mont (78) im Jahr 2016 herrscht bei ihnen weiterhin Harmonie. Sohn Fayn ist stolz darauf, wie ruhig und respektvoll seine Eltern mit der Situation umgegangen sind. "Worauf ich sehr stolz bin, ist, dass meine Eltern das nicht nur vor der Presse alles klein gehalten haben, sondern auch zu Hause", erzählte er. Das Familienleben wurde so wenig wie möglich belastet, und auch heute stehen Mirja und Sky in engem Kontakt – sie telefonieren regelmäßig und unternehmen sogar gemeinsame Reisen.

Diese familiäre Einigkeit zeigt sich auch in der Beziehung zwischen Mirja und Sky. Trotz der Trennung pflegen sie einen freundschaftlichen Umgang. Das bewiesen sie kürzlich bei einem gemeinsamen Auftritt in Hamburg, wo sie Arm in Arm für die Kameras posierten. Obwohl sie nicht mehr romantisch verbunden sind, scheint ihnen ihre Verbindung als Eltern und Freunde weiterhin sehr wichtig zu sein – ein Vorbild für viele Patchwork-Familien.

ActionPress Mirja und Sky du Mont mit ihren Kindern Tara und Fayn

Andreas Rentz / Getty Images Mirja und Sky du Mont beim Bambi 2011

