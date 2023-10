Gesundheitsprobleme: Miriam Margolyes hat nun "ein Kuhherz"

Miriam Margolyes (82) spricht offen über ihren Gesundheitszustand. Weltweit bekannt wurde die Schauspielerin etwa an der Seite von Arnold Schwarzenegger (76) oder durch ihre Rolle als Professor Sprout in zwei der acht Harry Potter-Filme. Doch in den vergangenen Jahren machte Miriam vor allem mit ihrem Gesundheitszustand Schlagzeilen: So bestand unter anderem das Risiko, dass sie aufgrund ihres starken Übergewichts zukünftig im Rollstuhl sitzen müsse. Nun musste sich Miriam einer Operation unterziehen.

In dem Podcast "Table Manners" verrät die 82-Jährige, dass sie sich aufgrund eines besorgniserregenden Gesundheitsproblems einer Transkatheter-Aortenklappenimplantation unterzog. "Ich habe jetzt ein Kuhherz. Na ja, nicht das ganze Herz. Ich habe eine Aortenklappe durch die Aortenklappe einer Kuh ersetzt bekommen", erklärt Miriam. Durch diesen Eingriff konnte es verhindert werden, dass Miriam am offenen Herzen operiert werden muss.

Vor wenigen Monaten hatte der Filmstar noch anderweitig für Aufsehen gesorgt – denn Miriam zog für die British Vogue blank! Damit wollte sie anderen Mut machen, offen mit ihrer Sexualität umzugehen: "Wir sind alle so unsicher. Die Menschen haben oft Angst, und ich habe immer versucht, ihnen ein gutes Gefühl zu geben und die Qualen ein wenig zu erleichtern." Miriam selbst hatte sich bereits 1960er-Jahren als lesbisch geoutet.

Getty Images Miriam Margolyes bei der Premiere von "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2"

Getty Images Miriam Margolyes, Schauspielerin

Getty Images Miriam Margolyes, Schauspielerin

