"Harry Potter"-Star Miriam Margolyes zeigt sich nackt mit 82

Sie steht zu sich selbst! Die Schauspielerin Miriam Margolyes (82) kann auf eine erfolgreiche Karriere in der Filmbranche zurückblicken. Mit ihrer Rolle der Professorin Sprout in den beliebten Harry Potter-Filmen war es ihr gelungen, auch im höheren Alter ein jüngeres Publikum anzusprechen. Dass sie offen zu ihrer Homosexualität steht, macht sie zudem zu einem wertvollen Mitglied der LGBTQ+-Community. Nun zeigt sich die Powerfrau nackt – und das im Alter von 82 Jahren!

Für die Pride-Ausgabe der British Vogue zieht die Schauspielerin blank und bedeckt ihre Brüste lediglich mit Cupcakes. Ihr offener Umgang mit sich selbst und ihrer Sexualität soll anderen Mut machen: "Wir sind alle so unsicher. Die Menschen haben oft Angst, und ich habe immer versucht, ihnen ein gutes Gefühl zu geben und die Qualen ein wenig zu erleichtern." Die Schauspielerin hatte sich bereits in den 1960er Jahren als lesbisch geoutet und steht ohne Einschränkungen dazu: "Ich bin gerne lesbisch. Ich würde niemals etwas anderes sein wollen."

Miriam hatte vor einigen Jahren für Schlagzeilen gesorgt, als sie gestanden hatte, kein "Harry Potter"-Fan zu sein. Auch wenn ihr Mitwirken in der beliebten Filmreihe als wichtiger Meilenstein in ihrer Karriere gilt, so hatte die Schauspielerin offen zugegeben: "Ich habe die Bücher nie gelesen, ich habe die Filme nie gesehen. Ich stecke nur das Geld ein, wenn es reinkommt, und dafür bin ich sehr dankbar."

