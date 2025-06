Laura Karasek warf Diabetes-Diagnose völlig aus der Bahn

Laura Karasek, bekannt als Moderatorin zahlreicher TV-Formate, sprach kürzlich über ihre langjährige Erfahrung mit Diabetes Typ 2. Die NDR-Quizshow-Gastgeberin erhielt die Diagnose bereits mit zwölf Jahren – ein Schicksal, das ihre Jugend spürbar prägte. "Die Diagnose hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Ich dachte: Warum ich? Was habe ich falsch gemacht?", erinnerte sie sich im RTL-Interview. Besonders schwer fiel ihr der Umgang mit der Einsamkeit, da sie als einziges Kind in ihrer Schule Insulinspritzen benötigte. "Das ist nicht der Beginn einer harten Drogengeschichte, das ist meine Jugend – die war so aufregend, aber der Teil war einsam", erinnerte sie sich an diese turbulente Zeit.

Im Laufe der Jahre entwickelte die Moderatorin jedoch eine besondere Haltung zu ihrem Leben mit der Krankheit. Anfangs versuchte sie, gegen ihren Körper zu rebellieren und testete ihre Grenzen aus. Doch mit der Zeit habe sich diese Haltung zu einer Form von Demut gewandelt. "Die Erkenntnis, dass man nicht gegen, sondern mit sich leben muss", habe Laura letztlich gefestigt. Auch in ihrem Alltag sieht sich Laura immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert – von der Annahme, sie habe ihre Krankheit durch falsche Ernährung selbst verursacht, bis hin zu Fragen über ihren Lebensstil. Dennoch ist die ehemalige Teilnehmerin der Show Schlag den Star überzeugt, dass eine positive Einstellung und Nachsicht mit sich selbst der richtige Weg sind, wie sie im Interview verriet.

Laura, die Tochter des verstorbenen Publizisten Hellmuth Karasek, spricht heute offen über ihre Erfahrungen, um anderen Mut zu machen. Dabei setzt sie sich für Aufklärung und ein neues Bewusstsein im Umgang mit chronischen Erkrankungen ein. Ihre eigene Lebenslust und Sehnsucht nach Freiheit hat sie dabei nie verloren: "Man muss sich auch mal Freiheit von der Krankheit gönnen – mit sich selbst nachsichtig sein." Es sind diese Worte, die nicht nur ihre persönliche Stärke unterstreichen, sondern auch anderen Betroffenen eine Inspiration sein können.

Joyn/Willi Weber Laura Karasek in der TV-Show "Darf ich das? Das Quiz für Rechthaber"

Getty Images Hellmuth und Laura Karasek, 2005

