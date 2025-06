Neue "And Just Like That"-Folge schockiert Serienfans

Die Kult-Serie And Just Like That ist mit ihrer dritten Staffel zurück und sorgt direkt für Furore. Im Fokus stehen weiterhin Carrie Bradshaw, gespielt von Sarah Jessica Parker (60), sowie ihre Freundinnen Miranda Hobbes und Charlotte York Goldenblatt, dargestellt von Cynthia Nixon (59) und Kristin Davis (60). Wie immer navigieren sie durch Freundschaft, Liebe und die Herausforderungen des Älterwerdens. Diese Staffel zeigt Carrie, die nach einer schmerzhaften Trennung von Aidan das Alleinsein wieder lernen muss, während Miranda und Charlotte mit eigenen Dramen zu kämpfen haben. Eine besonders unerwartete Wendung sorgt dabei bereits in der Auftaktfolge für Aufregung.

In dieser sorgt Miranda für das Gesprächsthema der Episode, als sie in einer Bar auf Mary, eine Nonne, trifft. Verkörpert wird diese von Comedy-Ikone Rosie O'Donnell (63), die in der Folge ihre Zurückhaltung ablegt und Miranda auf ihr Hotelzimmer einlädt. Am nächsten Morgen dann der Schock: Mary offenbart, dass sie ihre erste sexuelle Erfahrung gemacht hat – und dass sie Nonne ist. Die Szene löste einen regelrechten Sturm in den sozialen Medien aus. Zahlreiche Fans reagierten überrascht bis entsetzt: "Ich bin 7 Minuten in Staffel 3 und Miranda landet mit Rosie O'Donnell im Bett – was zur Hölle?", schrieb ein User.

Die Serie bleibt mit dieser kontroversen und mutigen Storyline ihrem Stil treu, auch darin, Grenzen auszuloten. Rosie, bekannt für ihre schlagfertige Art, bringt in ihrer Rolle frischen Wind in das Ensemble und sorgt zusätzlich für eine Menge Gesprächsstoff. Während sie sich in Miranda verliebt und sie mit Nachrichten überhäuft, bleibt unklar, wie sich diese unerwarteten Entwicklungen auf Mirandas ohnehin turbulentes Liebesleben auswirken werden. Fest steht: "And Just Like That" schafft es, auch in der dritten Staffel das bekannte Drama mit unerwarteten Wendungen zu verbinden und die Zuschauer mitten ins Geschehen zu ziehen.

Anzeige Anzeige

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Sarah Jessica Parker und Cynthia Nixon am "And Just Like That"-Set

Anzeige Anzeige

Getty Images Rosie O'Donnell, Dezember 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige