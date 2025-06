Kleiner Babybauch: Saoirse Ronan erwartet ihr erstes Baby

Damit ist es wohl offiziell bestätigt: Saoirse Ronan (31) erwartet offenbar tatsächlich ihr erstes Baby. Die Schauspielerin wurde am Samstag bei einem Spaziergang mit ihrem Ehemann Jack Lowden in London gesichtet. Dabei trug sie einen enganliegenden Einteiler – und unter diesem blitzte eine kleine Babykugel hervor, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Somit erwarten die "Lady Bird"-Darstellerin und ihr Gatte wirklich aktuell Nachwuchs. Zu ihren freudigen Neuigkeiten äußerte sich Saoirse bislang noch nicht persönlich – sie genießt ihr Babyglück stattdessen lieber im Privaten.

Bereits in der vergangenen Woche löste Saoirse Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft aus. Beim Louis Vuitton Cruise 2026 Fotocall in Cannes posierte der Hollywoodstar in einem langen, luftigen Spitzenkleid. Unter ihrer Robe zeichnete sich bereits ein kleiner Bauch ab. Doch auch auf dem Event bestätigte sie nicht, dass sie möglicherweise erstmals ein Kind erwartet. Laut einem Insider sollen Saoirse und ihr Mann "überglücklich" sein, dass sie ein Jahr nach ihrer Hochzeit nun eine Familie zusammen gründen.

Im Sommer des vergangenen Jahres gaben sich Saoirse und Jack das Jawort – ganz still und heimlich. Ihr Liebesglück sollen die beiden damals in einer sehr intimen Zeremonie in Schottland gefeiert haben. Die beiden lernten sich während der Dreharbeiten zu "Mary Queen of Scots" kennen. Danach begannen sie, sich zu daten. Inzwischen sind Saoirse und Jack seit fünf Jahren zusammen – und schon bald werden sie stolze Eltern sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Saoirse Ronan, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Saoirse Ronan und Jack Lowden bei den BAFTA Awards, Februar 2025

Anzeige Anzeige