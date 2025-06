Das hat Elena Miras vor ihrem Durchbruch im TV gearbeitet

Influencerin Elena Miras (33), bekannt aus Reality-TV-Formaten wie Kampf der Realitystars, Das große Promi-Büßen und Promi Big Brother, gewährte ihren Fans am Mittwoch einen Einblick in ihre beruflichen Träume aus Kindertagen. Die Schweizerin verriet, dass sie immer davon geträumt hatte, Friseurin zu werden. "Ich wollte immer Friseurin werden und wurde es dann auch. Habe die Lehre abgeschlossen und dann erst mal in den Verkauf gewechselt", teilte sie offen in ihrer Instagram-Story mit. Doch diese berufliche Richtung allein sollte nicht ihre endgültige Bestimmung bleiben.

Nachdem sie einige Zeit im Verkauf gearbeitet hatte, suchte Elena nach neuen Herausforderungen. Im Rahmen einer Fragerunde erklärte sie online: "Irgendwann war mir das zu langweilig, und ich habe eine Weiterbildung gemacht und bin ins Büro gewechselt." Trotz der verschiedenen beruflichen Stationen in ihrem Leben war es ihr Auftritt bei der Dating-Show Love Island, der ihr schließlich den Durchbruch als Reality-TV-Star einbrachte. Heute ist sie fester Bestandteil der Unterhaltungsbranche und zählt durch ihre Präsenz in sozialen Medien zu den bekanntesten Gesichtern des Genres.

Abseits ihrer beruflichen Laufbahn ist die stolze Mutter einer Tochter vor allem für ihre temperamentvolle und ehrliche Art bekannt, die ihr sowohl Fans als auch Kritiker eingebracht hat. Elena war von Herbst 2017 bis September 2020 mit ihrem Kindsvater Mike Heiter (33) liiert, der ebenfalls Kandidat der ersten Love-Island-Staffel war. Gemeinsam mit seiner Verlobten Leyla Lahouar (29) war Elena sogar schon in einer Show. Die 33-Jährige legt laut eigener Aussage stets großen Wert darauf, sich in der Öffentlichkeit immer authentisch zu zeigen. Ihr Weg von der Friseurlehre bis hin zum Reality-Star zeigt, dass sie keine Angst vor Veränderungen hat und bereit ist, neue Herausforderungen anzunehmen – eine Eigenschaft, die sie bei Fans und Followern gleichermaßen beliebt macht.

Anzeige Anzeige

Instagram, Sat.1 Collage: Elena Miras, Aylen und Mike Heiter

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck Leyla Lahouar, Mike Heiter und Elena Miras, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

Anzeige Anzeige