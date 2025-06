Um nicht aufzuwachen: Christian Wolf schlief nicht beim Baby

Christian Wolf und Romina Palm (25) genießen aktuell das Leben als frischgebackene Eltern. Doch wie der Unternehmer kürzlich in einer Instagram-Fragerunde verriet, warf die erste Zeit mit ihrer Tochter einige Fragen zur Schlafsituation auf. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus schlief das Paar zunächst getrennt – aus Rücksicht auf Christian. Denn Romina hatte wohl Sorge, ihn bei nächtlichen Stillpausen zu stören. "Romi wollte erst, dass ich [von ihr und dem Baby] getrennt schlafe", erklärte Christian, der auf die Bedürfnisse seiner Partnerin zunächst einging. Doch diese Entscheidung sollte nicht von Dauer sein.

Christian merkte schon nach wenigen Nächten, dass ihm die Nähe zu seiner Familie fehlte. Er hätte das Gefühl gehabt, diesen besonderen Lebensabschnitt zu dritt nicht voll auszukosten. Daher kehrten sie schnell zu einem gemeinsamen Schlafarrangement zurück, wie er erzählte: "Fühlt sich bei weitem nicht so schön an wie zu dritt." Obwohl sein Schlaf darunter leiden könnte, nehme er das in Kauf, um diese wertvollen Momente mit seiner Partnerin und der gemeinsamen Tochter nicht zu vesäumen. "Ist mir völlig egal, ob ich dann ein bisschen schlechter schlafe – denn ich will diese schöne Phase nicht verpassen", betonte er.

Dass Christian bei dem Thema Familie und Kritik gelassen bleibt, zeigte sich erst kürzlich, als er über die öffentliche Aufmerksamkeit sprach, die sein Leben begleitet. Zufriedenheit mit dem eigenen Leben und Dankbarkeit seien der Schlüssel, um mit negativen Kommentaren im Internet umzugehen, beispielsweise von Entertainer Oliver Pocher (47), der aktuell immer wieder Christians Umgang mit seinem Baby kritisiert. Neben seiner Rolle als Vater schätzt der Fitnessinfluencer besonders die Unterstützung durch Romina, die seit der Geburt ihrer ersten Tochter als Partnerin und Mutter an seiner Seite steht. Das Paar scheint den neuen Lebensabschnitt mit zusätzlicher Nähe und Harmonie zu genießen.

