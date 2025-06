Hat Anna-Maria Ferchichi Kontakt zu Frauen anderer Rapper?

Anna-Maria Ferchichi (43), die Ehefrau des erfolgreichen deutschen Rappers Bushido (46), hat in einer Fragerunde auf Instagram neue Einblicke in ihr soziales Umfeld gewährt. Ein Fan wollte von ihr wissen, ob sie Freundschaften oder Kontakte zu den Frauen anderer Rapper hat. Ihre Antwort darauf fiel klar und ehrlich aus: "Nein. Ich habe mir meine Freunde schon immer selbst ausgesucht und kein großes Interesse an Anis' Arbeitskollegen gehabt."

Die 43-Jährige erklärte weiter, dass ihr Mann und seine Kollegen für sie stets eher als berufliche Kontakte betrachtet werden und weniger als potenzielle Freunde. "Da man vorher auch immer weiß, es sind Kollegen und keine Freunde", fügte sie hinzu. Diese klare Trennung zwischen Beruf und Privatem scheint sich als Strategie bewährt zu haben. Anna-Maria hat einen festen, unabhängig gewählten Freundeskreis, der für sie wichtiger ist als die Beziehungen innerhalb des Musikgeschäfts ihres Ehemannes.

Schon vor rund drei Wochen gewährte die Influencerin in einer Instagram-Fragerunde ehrliche Einblicke in ihren außergewöhnlichen Alltag als Mutter von acht Kindern. Sie berichtete offen: "Ich habe sechs wundervolle Angestellte, die bei uns leben und uns ganz viele Dinge komplett aus der Hand nehmen. Meine Ehe ist sehr ruhig und entspannt. Glaube, diese Kombination lässt einen sehr entspannen. [...]" Dabei betonte sie, wie sehr sie diesen Luxus der Unterstützung zu schätzen weiß und dass sie ihn nicht mehr missen möchte.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juli 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, November 2023

