Kourtney Kardashian und Travis erholen sich von Baby-OP

Die Kardashian-Barkers erholen sich von einem Schock. Vor rund einer Woche machten besorgniserregende News die Runde, als Travis Barker (47) ein paar Tourtermine verschieben musste, weil es einen familiären Notfall gab. Seine schwangere Frau Kourtney Kardashian (44) musste ins Krankenhaus und ihr ungeborenes Baby wurde operiert. Mittlerweile erholen sich aber alle wieder zu Hause. Und Kourtney und Travis sollen heilfroh sein.

"Kourtney hatte eine sehr beängstigende medizinische Situation. Sie ist so froh, dass sie das jetzt hinter sich hat und ist erleichtert, dass alles vorbei ist", erklärt ein Insider gegenüber Us Weekly. Der The Kardashians-Bekanntheit gehe es mittlerweile schon viel besser. Auch Travis ist nun wieder zu seiner Band Blink-182 zurückgekehrt und macht weiter mit seiner Europatour.

Vor wenigen Tagen teilte Kourtney auf Instagram ihren Fans mit, weshalb sie für einige Tage ins Krankenhaus musste. "Als jemand, der in der Vergangenheit drei wirklich einfache Schwangerschaften hatte, war ich nicht auf die Angst vor einer dringenden fetalen Operation vorbereitet", schrieb sie ehrlich. Was genau passiert war, erklärte sie nicht, aber bedankte sich bei den Ärzten, da sie das Leben ihres ungeborenen Babys gerettet hätten.

Instagram / poosh Kourtney Kardashian im Juli 2023

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Juli 2023

