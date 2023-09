Seltene Fotos: So groß sind Heidi Klums Kids schon geworden

Heidi Klum (50) gibt Einblicke in ihre Familie. Das Supermodel ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Vereinigten Staaten ein absoluter Megastar. Doch auch wenn sie ihr Leben bereits seit vielen Jahren im Rampenlicht lebt, hält sie ihre Kinder aus diesem weitgehend heraus. In den sozialen Netzwerken teilt die vierfache Mutter derweil gerne Eindrücke aus ihrem Alltag. In einem seltenen Post zeigt Heidi jetzt, dass ihre Kids sie inzwischen schon überragen.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die 50-Jährige mehrere Schnappschüsse gemeinsam mit ihren Kids. Zwar zeigt das Model deren Gesicht wie gewohnt nicht, jedoch ist eines deutlich zu erkennen: Ihre einst so kleinen Sprösslinge sind gar nicht mehr so klein. Im Gegenteil sogar: Ihre Model-Mama haben sie in puncto Größe schon längst eingeholt. Während Heidi in einem Bild zwischen ihren beiden Kindern steht, zeigt ein weiteres die Beauty und ihren Sohn, wie sie sich in den Armen liegen. Offenbar besuchten sie gemeinsam das Konzert von Queen B – denn den Post betitelt Heidi einzig mit den Worten "Beyoncé" und "Alles Gute zum Geburtstag" sowie dem Hashtag #Renaissance.

Erst kürzlich hatte sich Heidi auf Instagram den Fragen ihrer neugierigen Fans gestellt. Einer wollte da wissen, wann sie ihre 14-jährige Tochter Lou öffentlich zeigen werde. Das Model fand auf die Frage eine knappe, aber klare Antwort: "Wenn sie älter ist und das selber möchte."

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern, 2023

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Sohn im September 2023

Getty Images Heidi Klum, Model

