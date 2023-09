So emotional war das erste Jahr ohne Queen Elizabeth II.

Ihr Fehlen ist überall spürbar. Am 8. September 2022 hatte das britische Königshaus, seine wohl schwerste Nachricht übermitteln müssen. Die britische Monarchin, Queen Elizabeth II. (✝96), hatte auf Schloss Balmoral ihre letzten Stunden verbracht, ehe sie im Kreise ihrer Familie friedlich einschlief. Nun ist bereits ein Jahr vergangen, in dem die Queen nicht mehr da ist. Und es standen einige Events für die Royals an.

1. Die Beisetzung der Queen

Am 19. September wurde Elizabeth zu Grabe getragen – und die dazugehörigen Bilder bewegten die ganze Welt. Während des Trauerzuges zur Westminster Abbey konnten die Royals ihre Tränen nicht zurückhalten. Vor allem König Charles (74) rollten einige Tränen die Wangen herunter. Auch die zerstrittenen Brüder Prinz William (41) und Prinz Harry (38) hatten an diesem Tag eins gemeinsam: Sie zeigten sich tieftraurig und trauerten um ihre Großmutter.

2. Charles' Krönung

Am 6. Mai stand in London ein historischer Moment auf dem Plan. König Charles wurde nach dem Tod seiner Mutter zum neuen britischen Regenten gekrönt. In der Westminster Abbey bekam er die Krone aufgesetzt und das Zepter in die Hand gedrückt. Die Zeremonie war das erste große Event ohne die Queen – für viele Fans und Gäste soll das spürbar gewesen sein.

3. Trooping the Colour

Im Juni durfte Charles dann erstmals als König seine Geburtstagsparade zelebrieren. Zusammen mit seinem Sohn William und Prinzessin Anne (73) ritt er zum Buckingham Palace. Prinzessin Kate (41) und die drei Mini-Royals George (10), Charlotte (8) und Louis (5) sorgten zudem für zuckersüße Momente. Auf dem Balkon bewunderte die Familie die kunterbunte Flugshow, die Fans bejubelten sie und Charles wirkte sichtlich ergriffen.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., 2007

Anzeige

Getty Images König Charles vor dem Sarg seiner Mutter

Anzeige

Getty Images König Charles und Königin Camilla im Mai 2023

Getty Images Die britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de