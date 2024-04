König Charles geht es gut: Kate und William sind erleichtert

Der britische Königspalast meldete sich vor wenigen Stunden mit einem Update zu König Charles' (75) Gesundheitszustand. Dem an Krebs erkrankten Monarchen geht es offenbar gut – deswegen wird er in der kommenden Woche auch zu seinen öffentlichen Pflichten zurückkehren. Das löst nicht nur bei seinen Fans Erleichterung aus, sondern auch bei seinem Sohn Prinz William (41). "Für William wird es eine große Erleichterung sein, dass sein Vater nicht nur gesund, sondern auch wieder aktiv ist. Das nimmt dem Prinzen den Druck, unterwegs zu sein, während er sich um seine eigene junge Familie und seine Frau kümmern muss", ist sich Royal-Expertin Jennie Bond im Gespräch mit OK! Magazine sicher.

Und auch für Prinzessin Kate (42) soll es beruhigend sein, zu wissen, dass ihr Schwiegervater trotz seiner Erkrankung wieder ein wenig seinen Pflichten nachgehen kann. "Für Kate wird die Nachricht vom König eine große Erleichterung sein. Nicht nur, weil sie eine große Zuneigung zu ihrem Schwiegervater hat, sondern auch, weil es den Druck auf sie und auf William verringert", berichtete Jennie dem Magazin weiter. Somit stünde Charles auch erstmal wieder mehr im Fokus der Öffentlichkeit, während Kate sich ganz in Ruhe ihren Problemen zuwenden kann. Die dreifache Mutter leidet ebenfalls an Krebs und unterzieht sich derzeit einer Chemotherapie.

Am Donnerstag waren beunruhigende Spekulationen über Charles laut geworden – angeblich soll es ihm schlechter gehen als angenommen. "Wenn man in den letzten Wochen mit Freunden des Königs über seinen Gesundheitszustand sprach, war die häufigste Antwort: 'Es sieht nicht gut aus!'", behauptete der Journalist Tom Sykes gegenüber Daily Beast.

Getty Images Prinzessin Kate, Oktober 2023

Getty Images König Charles im September 2023

