Prinz Louis zieht bei Charles-Parade wieder wilde Grimassen!

Prinz Louis (5) tut es schon wieder! Gefühlt ganz London ist am heutigen Samstag auf den Beinen. Denn zu Ehren von König Charles (74) fand die traditionelle Parade Trooping the Colour statt. Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) waren selbstredend an diesem besonderen Tag mit dabei – so auch ihre Rasselbande bestehend aus Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis. Das Nesthäkchen zog in der royalen Kutsche mal wieder alle Blicke auf sich!

Zwar wirkte Louis dieses Mal ein wenig ruhiger – ganz vom Grimassen schneiden abhalten konnte seine Mama Kate ihn aber nicht. Zwischen seinen beiden Geschwistern entglitten dem Fünfjährigen immer mal wieder die Gesichtszüge. Mal warf er den Fans verwirrte Blicke zu, mal grinste er seine Mutter überschwänglich an. Während des Marsches roch es augenscheinlich sehr nach Mist – wohl auch deswegen musste Louis sich sein royales Näschen sichtlich angewidert zu halten. Auch auf dem Balkon des Buckingham Palace ging die Louis-Show weiter.

Louis gilt inzwischen längst als der Spaßvogel der royalen Familie. Der kleine Rabauke sorgt überall, wo er mit seinen Eltern hingeht, für Schmunzeln. Seine Mutter hat im Übrigen einen ganz besonderen Spitznamen, wie Page Six berichtet hatte. Die 41-Jährige nennt ihren Sohnemann nämlich liebevoll "Lou Bug".

Getty Images Die britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace im Juni 2023

Getty Images Prinz Louis im Juni 2023

Getty Images Prinz George, Prinz Louis, Prinzessin Kate und Prinz William im Juni 2023

