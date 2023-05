Abwesenheit von Queen Elizabeth II. bei Krönung war spürbar

Queen Elizabeth II. (✝96) hat bei den Feierlichkeiten gefehlt! Die einstige britische Monarchin war im vergangenen September nach rund 70 Jahren auf dem Thron verstorben. Am Samstag wurde ihr Sohn, König Charles (74) deshalb gemeinsam mit seiner Frau Königin Camilla (75) in der Westminster Abbey gekrönt. Einigen Gästen ist im Rahmen der Zeremonie vor allem eines aufgefallen: Die Abwesenheit von der verstorbenen Queen war deutlich spürbar.

Die Krönung von Charles und Camilla war das erste große royale Event nach dem Tod der 96-Jährigen. Ihr Fehlen war deshalb ein großes Thema an dem Tag. "Wir sind es nicht gewohnt, sie in diesen Räumen nicht zu sehen. Eine solche Zeremonie ohne die Queen zu veranstalten, ist immer noch seltsam zu sehen" oder "Die Abwesenheit der Königin war mehr als spürbar", berichten einige Krönungsgäste nach der Prozedur gegenüber Fox News.

Ob auch im Rahmen des Krönungskonzertes an die verstorbene Monarchin gedacht wird? Ebenso wie Katy Perry (38) und Lionel Richie (73) werden unter anderem auch Take That auf der großen Bühne vor rund 20.000 Royal-Fans performen, um das frischgekrönte Königspaar zu ehren. Auch Prinz William (40) wird offenbar eine Rede halten, wie er in einem Instagram-Beitrag anteaserte.

Royal-Family bei der Krönung von König Charles

Elizabeth II., ehemalige Königin des Vereinigten Königreichs

Prinz William im Mai 2023

