Tribut an Steve Harwell (†56)? Kim K. kassiert Shitstorm

Was hat sich Kim Kardashian (42) dabei gedacht? In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass der Sänger Steve Harwell (✝56) im Sterben liegt. Grund dafür war seine Leber, die infolge seines jahrelangen Alkoholmissbrauchs versagte. Kurz darauf verstarb der einstige Frontman der Band Smash Mouth schließlich in einem Hospiz. Einige Tage nach Steves Ableben leistet sich Kim Kardashian nun einen schlimmen Fauxpas...

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 42-Jährige einige Schnappschüsse, auf denen sie in einem goldenen Bikini posiert. "Alles, was glänzt, ist Gold", betitelt Kim die Bilderreihe und bezieht sich dabei auf den Song "All Star" von Steves Band. Die Fans sind von dem Beitrag entsetzt. "Jemand stirbt und du benutzt seine Texte, um ein sexy Foto zu posten", kommentiert etwa ein User wütend. Andere fragen wiederum, ob die Unternehmerin wisse, dass der Musiker kürzlich verstorben ist.

Der Bandmanager Robert Hayes hatte in einem Statement, das Rolling Stone vorliegt, den Tod von Steve bestätigt. "Steve hat sich seit zwei Jahren von Smash Mouth zurückgezogen und die Band tourt weiterhin mit dem neuen Sänger Zach Goode. Dennoch wird Steves Vermächtnis durch seine Musik weiterleben", erklärt er und fügt außerdem hinzu: " Steve sollte für seine unerschütterliche Konzentration und seine leidenschaftliche Entschlossenheit, die Höhen des Popstars zu erreichen, in Erinnerung bleiben."

Getty Images Smash Mouth, Band

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im September 2023

Getty Images Steve Harwell, Musiker

