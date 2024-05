Nach weinender Zuschauerin: Oliver Pocher bezieht Stellung

Dass Oliver Pocher polarisiert, sollte inzwischen kein Geheimnis mehr sein. Erst kürzlich machte er sich über eine Zuschauerin lustig und brachte sie zum Weinen – und machte damit viele Menschen wütend. Bei seiner Show in Klagenfurt äußert sich der Comedian nun zum Vorfall. Laut Bild meint der 46-Jährige dort: "Das ist auch eine Comedy-Veranstaltung und wenn man es nicht abkann, sich in der ersten Reihe auch mal einen Spruch zu fangen, dann muss man sich einfach verpissen und kann nicht da sein."

Olli rechtfertigt sein Verhalten damit: "Wer mich verfolgt, der weiß, dass ich Leute so lange mobbe, bis sie heulend aus dem Publikum laufen. Heute knallt's richtig. Heute mache ich zwei richtig fertig – in Stuttgart eine, hier will ich zwei bis drei sehen." Doch das stößt sogar bei seinen Fans auf Unmut. Ein User schreibt online: "Schämen Sie sich, Herr Pocher! Vieles geht und ist ok, aber einiges geht nicht!" Und auch einige Promis distanzieren sich von dem Verhalten des Komikers. Die rhythmische Sportgymnastin Magdalena Brzeska (46) meint beispielsweise, dass es "kein cooler Move" von ihm war.

Doch was passierte genau? Bei dem SWR-Sommerfest durchlöcherte Olli eine Frau aus dem Publikum mit intimen Fragen. Diese habe ihm zuvor erzählt, dass sie noch Jungfrau sei. "Sie ist Doktorin und noch jungfräulich. Das heißt, da kann alles passieren, wenn sie in der Notaufnahme landen. In welchem Krankenhaus bist du?", meinte er ins Mikrofon und filmte sie dabei durchgehend. Gegen Ende der Show soll die Dame verweint ausgesehen haben. Sie hatte wohl Angst, dass ihr Arbeitgeber das sehen könnte. Der Sender habe ihr jedoch versprochen, nichts davon auszustrahlen. Olli kam dem zuvor: Er veröffentlichte das Video auf seinem Instagram-Kanal.

Anzeige Anzeige

Promiflash Oliver Pocher beim Promi-Rutsch-Battle, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Olis Statement zum Vorfall? Ich finde, er hat recht! Das sind doch alles nur Ausreden! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de