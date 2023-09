Familie nahm schon Abschied: Steve Harwell (56) ist tot!

Jetzt ist der Fall eingetreten, auf den sich Steve Harwells (56) Freunde und Verwandten schon vorbereitet hatten. Am Sonntag wurde bekannt, dass der ehemalige Frontmann der Rockband Smash Mouth im Sterben liegt. Seine Leber soll infolge seines jahrelangen Alkoholmissbrauchs versagt haben. Nach einem Klinikaufenthalt kam der Musiker in ein Hospiz, wo sich seine Angehörigen in den Tagen zuvor bereits von ihm verabschieden konnten. Nun ist Steve gestorben.

In einem Statement des Bandmanagers Robert Hayes, das Rolling Stone vorliegt, heißt es, dass der Rocker im Kreise seiner Liebsten friedlich verstorben sei. Ihm zufolge sei der Sänger in den 1990er-Jahren ein fester Bestandteil der Rockmusik gewesen: "Steve hat sich seit zwei Jahren von Smash Mouth zurückgezogen und die Band tourt weiterhin mit dem neuen Sänger Zach Goode. Dennoch wird Steves Vermächtnis durch seine Musik weiterleben." Mit ihm habe die Band weltweit über zehn Millionen Alben verkauft und die Charts mit zwei Nummer-eins-Hits erobert.

Darüber hinaus betont Hayes: "Steve sollte für seine unerschütterliche Konzentration und seine leidenschaftliche Entschlossenheit, die Höhen des Popstars zu erreichen, in Erinnerung bleiben." Er habe sein Leben geliebt, das er hundertprozentig ausgeschöpft hatte. "Er brannte hell durch das Universum, bevor er ausbrannte", fasst er zusammen.

Getty Images Steve Harwell, Musiker

Getty Images Steve Harwell im März 2012

Getty Images Die Mitglieder der Band Smash Mouth

