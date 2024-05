Familie dabei: Chris Hemsworth bekommt Walk-of-Fame-Stern

Chris Hemsworth (40) wird eine besondere Ehre zuteil: Am Donnerstag wurde dem Schauspieler ein Stern auf dem Walk of Fame verliehen. Das zelebrierte er aber keineswegs allein: Mit dabei waren auch Gattin Elsa Pataky (47) und die drei gemeinsamen Kinder. Die beiden Zwillingssöhne Sasha und Tristan durften sogar mit Mama und Papa für die Fotografen posieren. "Wir sind stolz darauf, [Chris] Hemsworth mit einem wohlverdienten Stern zu ehren. Chris ist bekannt für seine bemerkenswerten Darbietungen, die das Publikum weltweit in ihren Bann gezogen haben", heißt es in einer Erklärung der zuständigen Organisation gegenüber Daily Mail. Mit gefeiert haben auch Chris' Marvel-Kollege Robert Downey Jr. (59) und sein "Furiosa"-Co-Star Anya Taylor-Joy (28).

Während Fans sich über Chris' Stern sicherlich freuen, scheint eines durchzufallen: der Look von seiner Frau Elsa. Die trug nämlich ein zweiteiliges Kleid in Zartrosa mit schwarzer Spitze. Für die User auf X ein offenbar völlig unangemessenes Outfit, das eher Ähnlichkeit mit einem Nachthemd hat. "Sie sieht aus, als wäre sie gerade in ihrem Nachthemd aus dem Bett gestiegen", findet ein Nutzer, und ein weiterer sieht das genauso: "Das war eine ziemlich schlechte Kleiderwahl, wenn man das so nennen kann, für einen öffentlichen Fototermin." Manch einer geht sogar noch einen Schritt weiter: "Seine Frau ist so peinlich. Warum trägt sie billige Unterwäsche?"

Chris scheint sich daran aber wenig zu stören – das Ehepaar zeigt sich den Fotografen verliebt wie eh und je. Seit 2010 ist er bereits mit Elsa verheiratet. Im Mai 2012 kam ihre Tochter India Rose zur Welt. Zwei Jahre später folgten die beiden Zwillingssöhne. Genau wie Chris ist auch die gebürtige Spanierin als Schauspielerin tätig und war unter anderem schon an der Seite von Vin Diesel (56) in Fast & Furious zu sehen. In "Furiosa: A Mad Max Saga" steht das Paar sogar gemeinsam vor der Kamera: Chris ist als Bösewicht Dr. Dementus zu sehen und seine Gattin spielt eine kleine Rolle als Generalin des Wüstenclans Vulvalini.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elsa Pataky und Chris Hemsworth bei seiner Walk-of-Fame-Verleihung

Anzeige Anzeige

Instagram / elsapataky Elsa Pataky und Chris Hemsworth im Dezember 2023 auf Fidschi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Chris jetzt einen Stern hat? Klasse, das war lange überfällig! Für mich gibt es Filmstars, die vor ihm hätten dran sein sollen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de