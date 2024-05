Kris Jenner feiert Enkel Psalms Geburtstag mit süßen Fotos!

Kim Kardashian (43) ist Mutter von vier Kindern namens North (10), Chicago (6), Saint (8) und Psalm (5). Letzterer wird bereits fünf Jahre alt. Anlässlich seines Ehrentags gratuliert Oma Kris Jenner (68) ihrem Enkel auf besonders niedliche Weise. Der The Kardashians-Star teilt einige Schnappschüsse des Geburtstagskindes und verfasst ein paar rührende Zeilen. "Herzlichen Glückwunsch an meinen erstaunlichen Enkel Psalm, der wirklich eines der Lichter und die Liebe meines Herzens und meines Lebens ist. Danke, dass du so ein Segen bist und dafür, dass du mir jedes Mal ein riesiges Lächeln ins Gesicht zauberst!", schwärmt sie unter anderem.

Auf den angehängten Aufnahmen ist der Fünfjährige im Babyalter zu sehen, wie er in einem Auto singt und kichert, mit seiner Großmutter kuschelt oder von seiner Mama im Arm getragen wird. "Danke, dass du mich neulich gefragt hast, ob ich mit dir Reise nach Jerusalem spiele! Das hat mir wirklich die Welt bedeutet!", kommentiert Kris ihren Beitrag zudem und fügt hinzu: "Ich liebe dich! Bis zum Mond und zurück! Alles Liebe, Lovey."

Ob Psalm auch dieses Mal eine turbulente Geburtstagsparty feiern wird? Im vergangenen Jahr überraschte ihn Kim mit einer coolen Feier im Feuerwehr-Style! Damals scheute die Skims-Gründerin weder Kosten noch Mühen und engagierte sogar waschechte Feuerwehrleute, die mit ihren Wagen mit von der Partie waren! Auch die kleine Hauptperson schlüpfte in eine passende Uniform und grinste bis über beide Ohren vor Freude.

Instagram / krisjenner Psalm West, Sohn von Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Psalm und Kim Kardashian an seinem Geburtstag

Was sagt ihr zu Kris' Geburtstagsgrüßen?



