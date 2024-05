Mit Vorsatz? Kim K. soll Travis Kelce TV-Rolle besorgt haben

Travis Kelce (34) möchte nun anscheinend auch als Schauspieler voll durchstarten! Sein sportliches Talent stellt der NFL-Spieler bereits regelmäßig auf dem Footballfeld unter Beweis. Auf Social Media verkündete der Freund von Taylor Swift (34), dass er eine Rolle in dem Horrordrama "Grotesquerie" von American Horror Story-Macher Ryan Murphy (58) ergattern konnte. Aber wie ist der Sportler überhaupt an diese Rolle gekommen? Laut Mirror soll dabei keine Geringere als Kim Kardashian (43) ihre Finger im Spiel gehabt haben. Da die TV-Persönlichkeit und der Filmemacher schon einmal zusammen gearbeitet haben, liegt die Vermutung nahe, Kim habe für Travis ein gutes Wort eingelegt. Soll das etwa ein Seitenhieb gegen ihre Erzfeindin Taylor sein oder doch eher ein Friedensangebot?

Es gäbe allerdings auch genügend Gründe dafür, dass Travis ganz ohne die Ex von Kanye West (46) an die Rolle gekommen ist. Zum einen ist er ein gefeierter und bekannter Sportler, zum anderen hat er durch seine weltberühmte Freundin noch mehr an Bekanntheit dazu gewonnen. Wie der 34-Jährige nun an die TV-Rolle gekommen ist, bleibt bisher ungeklärt.

Kim und Taylors Clinch liegt bereits einige Jahre zurück. Schon 2009 war die Blondine bei den MTV Video Music Awards mit Kanye aneinandergeraten, weil dieser der Meinung gewesen war, Beyoncé (42) hätte Taylors Preis für "Das beste Video eines Künstlers" erhalten sollen. Darauf folgte eine abwertende Liedzeile des Rappers in seinem Song "Famous" und ein vermeintliches Telefongespräch, in dem Taylor ihre Einwilligung für den Liedtext gegeben haben soll. Ein Insider verriet allerdings gegenüber People, dass Kim das Kriegsbeil bereits begraben haben soll: "Sie ist darüber hinweg und findet, dass Taylor weitermachen sollte."

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

Christopher Polk / Getty Images Kanye West und Taylor Swift bei den MTV VMAs 2009

