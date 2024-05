Kim Kardashian schmeißt "Ghostbusters"-Party für Sohn Psalm!

Kim Kardashian (43) scheut keine Kosten und Mühen für ihren Sohn Psalm West (5)! Anlässlich des fünften Geburtstages des Jungen schmeißt der The Kardashians-Star eine coole Geburtstagsparty im "Ghostbusters"-Style! Auf ihrem Instagram-Account gewährt die Vierfachmama einen Blick hinter die Kulissen der Feier. Stolz präsentiert sie eine grüne Geister-Geburtstagstorte, Geisterjäger-Outfits für die Gäste, eine thematisch dazu passende Piñata und zahlreiche weitere Überraschungen. "Okay, Psalms Geburtstagsparty! Wie süß ist das alles bitte? Es fängt bald an!", schwärmt die Ex von Kanye West (46) währenddessen.

Zudem teilt Kim ein niedliches Foto mit dem Fünfjährigen. Auf diesem trägt sie ihren Sohn auf dem Arm und beide lächeln zufrieden. "Mein Baby ist fünf!", kommentiert die Mutter von North West (10) den Schnappschuss. Auch die Liebsten der Beauty gratulieren Psalm. "Happy Birthday! Ace und ich liebe dich, Kumpel!", wünscht beispielsweise Familienfreundin Malika Haqq (41). Chrissy Teigen (38) schreibt außerdem: "Deine Familie hat so viele Geburtstage. Ich weiß nicht, wie ich damit fertig werden würde. Ich bin schon mit meinen nur acht Freuden überfordert. Herzlichen Glückwunsch, wundervoller Junge!"

Dass die 43-Jährige aufwendige Partys für ihre Kids liebt, bewies sie bereits mehrfach in der Vergangenheit. Im vergangenen Jahr schmiss die Skims-Gründerin ebenfalls eine turbulente Feier für ihren Jüngsten und engagierte echte Feuerwehrleute anlässlich Psalms viertem Geburtstag. "Wir sind hier bei Psalms Feuerwehrauto-Geburtstag. Wir müssen unsere Feuerwehrleute schätzen, die uns in Calabasas die ganze Zeit helfen!", merkte Kim damals an.

Instagram / kimkardashian Psalms Wests Geburtstagstorte, im Mai 2024

Instagram / kimkardashian Psalm West mit Feuerwehrmännern auf seinem Geburtstag

