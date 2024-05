Darum hat Pippa Middleton Probleme mit ihrem Verlobungsring

Pippa Middleton (40) steht wegen ihres funkelnden Verlobungsrings offenbar vor einer Herausforderung. 2016 verlobte sich die Schwester von Prinzessin Kate (42) mit dem wohlhabenden Hedgefonds-Manager James Matthews (48). Dieser machte ihr nach weniger als einem Jahr Beziehung einen Antrag mit einem dreikarätigen Diamantring im Asscher-Schliff. Dieser kostet umgerechnet rund 290.000 Euro und wurde von Joseph Asscher, dem Gründer der Royal Asscher Diamond Company, im Jahr 1902 gemacht. Das Problem? Der Ring soll extrem empfindlich sein. Laut Ben Roberts, dem Geschäftsführer von Clogau, sei deswegen die richtige Pflege notwendig, wie er Hello! Magazine erklärt.

Pippa müsse mit dem Schmuckstück also sehr vorsichtig umgehen – ähnlich geht es auch ihrer Schwester. "Kate und ihr Team werden eine sorgfältige Wartung durchführen müssen, mit regelmäßigen Inspektionen und gründlichen Bewertungen, einer sanften Reinigung, um den Glanz wiederherzustellen. Und falls erforderlich, fachmännische Reparaturen, um die Langlebigkeit zu gewährleisten", berichtet der Experte dazu. Die Princess of Wales dürfte ihrer Schwester zum Thema The Bling Ring also mit Sicherheit schon den ein oder anderen Pflegetipp gegeben haben.

Auf Pippa und James' Verlobung mit dem besonderen Ring folgte am 20. Mai 2017 dann die romantische Hochzeit in ihrem Heimatdorf Englefield in Berkshire. An ihrem großen Tag strahlte die Braut in einer atemberaubenden Robe des Designers Giles Deacon. Das Kleid kostete angeblich umgerechnet rund 46.000 Euro – die Braut strahlte bis über beide Ohren darin. An ihrem Hochzeitstag spielte auch ihre Familie eine große Rolle. Allen voran der Nachwuchs ihrer Schwester Kate und deren Mann Prinz William (41): Der kleine Prinz George (10) bezauberte damals nämlich als Blumenkind die Gäste.

Ein Jahr nach ihrem Jawort begrüßten Pippa und ihr James ihr erstes gemeinsames Kind. Der kleine Arthur Michael William Matthews erblickte am 18. Oktober 2018 das Licht der Welt. Drei Jahre später stieß schließlich Baby Nummer zwei zu Pippa, James und Arthur – Töchterchen Grace Elizabeth Jane. 2022 machte die kleine Rose Victoria Louise die Familie komplett.

Getty Images Pippa Middleton und James Matthews bei ihrer Hochzeit 2017

Getty Images Prinz George als Blumenkind bei der Hochzeit seiner Tante Pippa

Neil Warner/MEGA Pippa Middleton mit ihren beiden Kids

