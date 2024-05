Ziehen Yasin und Samira Cilingir nach Krise wieder zusammen?

Seit einiger Zeit machen Samira und Yasin Cilingir (33) eine schwierige Phase durch! Die Love Island-Stars entschieden sich vor ganzen sechs Monaten für eine Beziehungspause. Seither wohnt Samira alleine mit den zwei gemeinsamen Kindern. Doch wird sich das nun bald wieder ändern? Auf Instagram deutet Yasin jetzt an, dass sie wiederzusammenziehen werden. "Wir versuchen seit über einem Jahr aus Hamburg wegzuziehen", erklärt der Realitystar in seiner Story. Nun habe er morgen endlich eine vielversprechende Hausbesichtigung. Glücklich fügt Yasin hinzu: "Wir freuen uns sehr auf die neue Reise!" Ist bald also Schluss mit der räumlichen Trennung?

Auch Samira machte bereits vor einigen Wochen Andeutungen zu einer baldigen Versöhnung. Auf Instagram veröffentlichte die zweifache Mutter ein Update zu ihrem komplizierten Beziehungsstatus. "Wir machen eine Pause und schlafen auch getrennt", machte sie damals noch deutlich. Doch dann teilte die 26-Jährige zuversichtliche Worte: "Aber es geht in eine gute Richtung." Ob sie nun an diesem guten Punkt angekommen sind?

Schon länger versuchen die Reality-TV-Teilnehmer, ihre Ehe zu retten. Dabei dachten sie auch über eine gemeinsame Paartherapie nach. "Eine Paartherapie wäre wahrscheinlich das Beste und Sinnvollste jetzt", erklärte Samira vor einigen Wochen in ihrer Instagram-Story. Doch dafür sei sie sich noch nicht in der Lage gewesen. "Gerade bringt es nichts, weil [...] ich die letzte Woche gemerkt habe, dass ich sehr gereizt bin. Wenn wir jetzt miteinander sprechen würden, würde es nicht funktionieren", gestand sie sich ehrlich ein.

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin Cilingir, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin Clingir im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Yasin und Samira sind wieder zusammen? Ja! Warum sollten sie sonst zusammen in ein Haus ziehen? Ich denke nicht. Bestimmt wollen sie einfach nur aus Hamburg raus, egal wie. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de