Regisseur Morgan Spurlock stirbt mit 53 Jahren an Krebs!

Traurige Nachrichten aus Hollywood. Morgan Spurlock ist gestorben. Die Familie des Dokumentarregisseurs gibt nun sein Ableben in einem Statement bekannt, das unter anderem People vorliegt. "Es war ein trauriger Tag, als wir uns von meinem Bruder Morgan verabschiedeten", heißt es in dem Schreiben. Morgan litt an Krebs – an welcher Form ist nicht bekannt – und verlor den Kampf schließlich. Er wurde nur 53 Jahre alt.

"Morgan hat durch seine Kunst, seine Ideen und seine Großzügigkeit so viel gegeben. Die Welt hat ein wahres, kreatives Genie und einen besonderen Menschen verloren. Ich bin so stolz darauf, mit ihm zusammengearbeitet zu haben", erklärte sein Bruder Craig in dem Statement weiter. Morgan hinterlässt seine Frau Sarah Bernstein sowie ihre beiden gemeinsamen Söhne Laken James und Kallen Marcus. Auch seine Eltern Phyllis und Ben sollen am Boden zerstört sein, genauso wie seine Brüder Craig und Barry.

Morgan gelang durch die Regie des Streifens "Super Size Me" im Jahr 2004 der ganz große Durchbruch. Darin untersucht er die Fast-Food-Industrie und ernährt sich einen Monat lang nur von McDonald's. Der Film wurde sogar für einen Oscar nominiert. Zu seinen weiteren Erfolgen gehören die Dokumentationen "Where in the World Is Osama bin Laden" , "The Greatest Movie Ever Sold" und "One Direction: This Is Us".

Getty Images Morgan Spurlock und seine Frau Sarah Bernstein im April 2017

Getty Images Morgan Spurlock im Dezember 2017

