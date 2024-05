Traumhaft: Das sind die Looks der amfAR Gala 2024 in Cannes!

Bei der amfAR Gala 2024 in Cannes haben die Stars und Sternchen in Sachen Styling mal wieder so richtig auf den Putz gehauen. Demi Moore (61) strahlte am gestrigen Abend direkt in zwei Looks. Auf dem roten Teppich trug die Schauspielerin zunächst ein schmales, weißes Abendkleid mit einem Wasserfallausschnitt vorne sowie am Rücken – für ihre Moderation schlüpfte sie prompt noch in einen anderen Look. In einem glitzernden Neckholder-Kleid mit durchsichtigen Aussparungen strahlte sie auf der Bühne. Für etwas royalen Glamour sorgte Sarah Ferguson (64). Auch sie wählte ein blasses Kleid mit Glitzer und detailreichen Perlenapplikationen. Ein Highlight waren die Trompetenärmel in Überlänge, die fast bis zu dem Saum ihres Kleides reichten.

Heidi Klum (50) zog bereits vor wenigen Tagen mit einer signalroten Robe beim Filmfestival in Cannes alle Blicke auf sich. Zur Gala kam sie in Begleitung ihrer Tochter Leni Klum (20). Der Model-Spross präsentierte sich in einem durchsichtigen, schwarzen Netzkleid mit voluminösen, aufgenähten Blumen vor der Brust und rund um die Hüfte. Die Germany's Next Topmodel-Chefin hingegen wählte für das Event einen schimmernden Tüll-Traum in Nude mit seitlicher Schleppe. Farblich passte sie zu Michelle Rodriguez (45), die sich ebenfalls für eine glitzernde, nudefarbene Robe entschied.

Kelly Rowland (43) und Diane Kruger (47) hingegen stachen mit ihren Kleidern aus der Masse hervor – beide zogen die Trendfarbe Grün den blassen Tönen ihrer Kolleginnen vor. Die "When Love Takes Over"-Sängerin strahlte in einem knappen Crop-Top mit asymmetrischem Träger und einem dazu passenden langen Rock. Die "Inglourious Basterds"-Darstellerin wählte ein schimmerndes, in Falten gelegtes langes Kleid mit tiefem Rückenausschnitt. Dazu trug sie ihr Haar im Wet Look gestylt und kombinierte große Ohrringe mit grünen Edelsteinen.

Getty Images Demi Moore bei der amfAR Gala 2024 in Cannes

Getty Images Demi Moore bei der amfAR Gala 2024 in Cannes

Getty Images Sarah Ferguson bei der amfAR Gala 2024 in Cannes

Getty Images Leni und Heidi Klum bei der amfAR Gala 2024 in Cannes

Getty Images Michelle Rodriguez bei der amfAR Gala 2024 in Cannes

Getty Images Kelly Rowland bei der amfAR Gala 2024 in Cannes

Getty Images Diane Kruger bei der amfAR Gala 2024 in Cannes

