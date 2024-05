Ein Auto? Lady Gaga erscheint im schrägen Look zur Premiere

Bis vor einigen Jahren glänzte Lady Gaga (38) fast regelmäßig in außergewöhnlich schrägen Outfits auf dem roten Teppich. Mittlerweile lässt die Sängerin es etwas ruhiger angehen und präsentiert sich auch mal in eleganten Roben. Zur Premiere ihres Konzertfilms "Gaga Chromatica Ball" lässt sie sich nun aber wieder ordentlich was einfallen. Sie erscheint in einem weißen Ensemble mit seltsamen Accessoires zur auf dem Red Carpet: Dabei hat der Rock Ähnlichkeit mit einer Autoplane und um ihre Schultern windet sich ein Gerüst, das an die Karosserie eines Pkw erinnert. "Auf dem roten Teppich habe ich gesagt, dass es ein Autoteil ist. Sie fragten, was für eines und ich sagte: 'Ich weiß es nicht, ich bin kein Mechaniker'", witzelt die Oscar-Preisträgerin auf Instagram.

Zum anschließenden Paneltalk wechselt Lady Gaga dann noch mal das Outfit. Wirklich bequemer wird es aber nicht. Statt des weißen Auto-Looks trägt sie ein düsteres Kleid ganz in Schwarz. Während der Rock lang und seidig herunterfließt, ist die Schulterpartie aus schwarzer Spitze und ausladend aufgeplustert. Auch ihr Gesicht ist nun verhüllt: Die "A Star is Born"-Darstellerin hat eine Art Maske aus der gleichen Spitze über den Augen. Beide Looks passen perfekt zu den aufwendigen Kostümen, die sie auf der Bühne trug. Der Film präsentiert diese sowie Lady Gagas Show auf der Leinwand. Ihre Outfits waren zur Feier der Premiere sogar in Vitrinen ausgestellt.

Im Zentrum des Films steht Lady Gagas "Chromatica"-Tour, die 2020 aufgrund der Pandemie auf 2022 verschoben worden war. Im Juli desselben Jahres hatte das Live-Spektakel in Düsseldorf begonnen und für jede Menge Aufsehen gesorgt. Rund 20 Shows hatte der Popstar auf der ganzen Welt gespielt. Das jetzt noch mal auf der großen Leinwand erleben zu können, war auch für Lady Gaga etwas Besonderes. "Es ist einfach eine Erfahrung, die man nicht wiederholen kann, wenn man sie nicht in diesem Film sieht, also hoffe ich, dass die Leute es wirklich genießen werden", freute die US-Amerikanerin sich gegenüber Entertainment Tonight.

Anzeige Anzeige

BFA Lady Gaga in Los Angeles, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga im April 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Lady Gagas Premieren-Looks? Das ist Lady Gaga, wie man sie kennt! Viel zu viel, ich finde das total übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de