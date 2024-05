Wo ist ihr Verlobter? Verena Kerth besucht Cannes alleine

Verena Kerth (42) feiert einen glamourösen Abend in Cannes. Die Moderatorin posiert in einem schwarzen Kleid, das mit einem Streifenmuster verziert ist. Der Schnitt gibt die Sicht auf ihre langen Beine frei. Was vor allem auffällt, ist aber: Die Beauty besucht das Filmfest alleine, ihr Verlobter Marc Terenzi (45) ist weit und breit nicht zu sehen! Gegenüber Bild stellt sie schnell klar, dass zwischen ihrem Liebsten und ihr alles in bester Ordnung sei. "Bei Marc und mir ist alles gut. Man darf ja mal alleine verreisen. Man hat uns jetzt die ganze Zeit im Doppelpack gesehen. Jetzt soll er mal ein bisschen arbeiten", erklärt sie dem Blatt. Es habe sich lediglich aus "organisatorischen Gründen" nicht ergeben, dass Marc mitkommt.

Im vergangenen Jahr präsentierten sich die beiden noch gemeinsam vor den Fotografen. Damals überzeugten sie als modisches Duo – Verena trug eine traumhafte Robe in Rot. Marc entschied sich für einen stylishen Anzug in einem dunklen Blau. Die Turteltauben formten mit ihren Händen ein Herz als Symbol ihrer Liebe. Auf süße Liebesmomente wie diesen mussten Fans in diesem Jahr verzichten.

Verena und Marc sind seit 2022 ein Paar – im Januar 2023 krönten sie ihre Liebe mit ihrer Verlobung. Doch vor den Traualtar traten sie bislang nicht. Gibt es dafür einen Grund? "Wir sind jetzt auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Egal, wo wir hinkommen, es kommt immer wieder die gleiche Frage. Das dauert alles ein bisschen wegen der ganzen Länder. Meine Familie kommt aus Amerika, Italien, Kanada und überall", führte der Sänger in einem Interview mit Bunte aus.

Getty Images Verena Kerth auf dem Filmfest in Cannes 2024

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Glaubt ihr, dass es etwas zu bedeuten hat, dass Verena Kerth alleine in Cannes ist? Ja, das wirkt schon verdächtig... Nein, ich glaube, bei den beiden ist alles gut. Ergebnis anzeigen



