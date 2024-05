Schwangere Hailey Bieber bittet die Kardashians um Babytipps

Hailey Bieber (27) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Justin Bieber (30) erwartet die Unternehmerin ihr erstes Kind. Um sich optimal auf das Mamadasein vorzubereiten, soll sich Hailey Tipps bei ihren Freundinnen, den Kardashians, holen. "Sie wendet sich an ihre prominenten Mami-Freundinnen wie Kylie Jenner (26) und die Kardashians, um sich Rat zu holen", plaudert ein Insider gegenüber Us Weekly aus und fügt hinzu: "Das ist ein völlig neues Kapitel für Hailey und Justin."

Wie der Informant weiter verrät, seien Hailey und Justin "superaufgeregt", bald Eltern zu werden. "Das ist es, was sie sich schon so lange gewünscht haben. Ihre Gebete sind erhört worden", gibt die Quelle preis. Anfang Mai hatte das Paar via Instagram bekannt gegeben, dass sie Nachwuchs erwarten. Unter dem Post tummelten sich schnell zahlreiche Glückwünsche, darunter natürlich auch von den Kardashians. "Ich liebe euch, Leute! Ahh", freute sich beispielsweise Kylie. "Ich liebe euch, Leute! Ich freue mich so, so, so sehr für euch beide! Wir freuen uns alle so auf das Baby", schrieb auch ihre Schwester Khloé Kardashian (39) begeistert.

Hailey und die Kardashians kennen sich bereits seit einigen Jahren. Vor allem mit Kylie und ihrer Schwester Kendall (28) verbindet die 27-Jährige eine lange Freundschaft. "Du warst mit Kylie befreundet und dann hast du gemerkt, dass man mit mir mehr Spaß hat", erinnerte sich Kendall lachend in einer Ausgabe von Haileys YouTube-Format "Who's in My Bathroom?" zurück.

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kendall Jenner und Hailey Bieber im Jahr 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass die Kardashians gute Babytipps für Hailey parat haben? Ja, sie haben schließlich mehrere Kinder! Hmm, ich bin mir da nicht so sicher... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de