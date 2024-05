"Dankbarkeit zeigen": Twenty4tim steht zu seiner Essstörung

Mit seinen Social-Media-Fans teilt Twenty4tim jegliche Erlebnisse und Erfahrungen aus seinem Leben. Auch unschöne Themen spricht der Influencer offen an. So offenbarte er zuletzt seit Jahren an einer Essstörung zu leiden: "Jahrelang hatte und habe ich schon mit einer Essstörung zu kämpfen. 110 Kilo bis hin zu 48 Kilo. Gefühlt musste mein Körper schon einiges aushalten." Verstecken möchte sich der 23-Jährige deswegen nicht mehr – von nun an möchte er sich und seinem Körper "Dankbarkeit zeigen"! Mehr dazu erfahrt ihr im Promiflash-Video.



