Wow! Winnie Harlow strahlt mit Freund Kyle bei amfAR Gala

Winnie Harlow (29) und ihr Partner Kyle Kuzma (28) wissen, wie man einen glamourösen Auftritt hinlegt! Während der diesjährigen Filmfestspiele in Cannes posierten das Model und der Sportler auf dem roten Teppich der amfAR Gala – und das in atemberaubenden Outfits: So trug Winnie ein schulterfreies, elfenbeinfarbenes Kleid mit XXL-Beinschlitz, während Kyle neben ihr in einem weißen Anzug und Sneakern eine lässige Figur machte. Ihr herausragendes Modebewusstsein bewiesen die beiden Turteltauben bereits wenige Tage zuvor: Umgeben vom Blitzlichtgewitter der Fotografen posierte Winnie in einem Minikleid mit einer eleganten Schleppe, Kyle strahlte hingegen in einem klassischen Anzug.

Die 29-Jährige und ihr ein Jahr jüngerer Freund sind bereits seit einiger Zeit ein Paar – dabei begann ihre Liebe ein wenig holprig. Mit einem niedlichen Post auf Instagram hatte Winnie ihre Beziehung zu dem Basketballspieler 2020 offiziell gemacht: "Herzlichen Glückwunsch, Kyle. Ich habe großes Glück, dein wunderbares Herz und deine wunderbare Seele kennen zu dürfen. [...] Danke, dass du mich jeden Tag zum Lachen bringst, meine Tränen wegwischst und das Beste aus mir herausholst." Daraufhin gingen die beiden rund ein Jahr gemeinsam durchs Leben, bis schließlich im August des darauffolgenden Jahres die Trennung folgte. So ganz ohne einander konnten sie jedoch nicht...

Nicht einmal fünf Monate später vermuteten Fans bereits, dass Winnie und Kyle ihrer Liebe eine zweite Chance gegeben haben: Auf ihrem Social-Media-Account hatte die Laufstegschönheit mehrere Bilder gepostet, auf denen ganz klar Kyles Hand zu sehen war. Nur wenige Tage später wurden die beiden dann händchenhaltend in New York gesehen – mit dem gemeinsamen Ausflug schienen Winnie und Kyle ihre Liebes-Reunion öffentlich offiziell zu machen.

Getty Images Kyle Kuzma und Winnie Harlow bei Filmfestspielen 2024

Getty Images Winnie Harlow and Kyle Kuzma im April 2023

