Nach Schneepflugunfall: Jeremy Renner ist wieder am Rennen!

Jeremy Renner (53) zeigt allen, wie gut sein Heilungsprozess läuft! Am Neujahrstag 2023 verletzte sich der Schauspieler bei einem Schneepflugunfall schwer und kämpft seitdem stark für seine Genesung. Für die Kampagne "Let's Run There" der Marke Brooks schlüpft er jetzt aber in Turnschuhe und beweist allen, wie sportlich er mittlerweile wieder unterwegs ist! Die Aufnahmen zeigen Jeremy beim Joggen und es kommt einem fast so vor, als sei sein schlimmer Unfall schon Jahre her – oder gar nicht erst passiert. In einem Video auf YouTube, das die Kampagne begleitet, erklärt der The Avengers-Star, wie er wieder zum Leben zurückfand: "Ich bin ziemlich hartnäckig und stur, ich schätze, man kann mich nicht umbringen. Ich glaube, ich hatte zu viel, für das ich leben wollte. Einige wirklich großartige Ärzte und eine Menge Liebe und jetzt eine Menge Titan."

Zudem gibt er der Welt motivierende Worte mit. "Immer, wenn Menschen Angst haben oder sich verletzlich fühlen oder versagen könnten, was ist das Schlimmste, was passieren kann? [...] Deine Fehler, deine Misserfolge, das sind deine Verbündeten, das sind deine Superkräfte, das ist dein Treibstoff", betont er. Das scheint Jeremy bei seiner eigenen Genesung zu helfen – mit der er sein restliches Leben zu tun haben wird, wie er in einem Interview mit People verrät. "Nichts wird mehr normal sein oder so, wie es vor dem Unfall war. Aber damit bin ich einverstanden. [...] Ich kann mich mehr auf meine Gesundheit und mein Wohlbefinden konzentrieren als jemals zuvor, weil ich es muss", verdeutlicht der Mission: Impossible-Darsteller.

Jeremys Unfall passierte, während er versuchte, seinen Neffen vor einem rollenden Schneepflug zu retten – unter den er dann selbst geriet. Dabei erlitt er massive Verletzungen: Er brach sich insgesamt 38 Knochen und wurde unter anderem mit einem zerquetschten Brustkorb und einer schweren Verletzung am Auge ins Krankenhaus eingeliefert. Wie sich die Minuten nach diesem Unglück anfühlten, schilderte er in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (49): "Ich musste mit aller Kraft ausatmen, um die Luft wieder einzusaugen. Ich wusste nicht, dass ich eine geplatzte Lunge und all diese anderen Dinge hatte. Aber ich musste einfach atmen. Wenn ich nicht geatmet hätte, wäre ich tot gewesen, oder?" Dies habe ihn körperlich und geistig an seine Grenzen gebracht.

Anzeige Anzeige

Brooks Running/Aisha McAdam/Mega Jeremy Renner in der "Let's Run There" Kampagne, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner, US-amerikanischer Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Jeremy nach seinem Unfall wieder so sportlich unterwegs ist? Es ist wirklich toll, dass es ihm wieder so gut geht! Meiner Meinung nach sollte er sich lieber schonen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de