Gibt es bald zweite Staffel von Real-Life-"One Piece"-Serie?

Die Fans wollen eine Fortsetzung – aber bekommen sie diese auch? Ende August ging auf Netflix die Live-Action-Verfilmung von "One Piece" an den Start. In acht Folgen erzählt die Serie die Geschichte von Monkey D. Luffy und seiner Crew. Bei den Zuschauern kommt das Real-Life-Spektakel extrem gut an – aktuell thront die Show in gleich 84 Ländern auf Platz eins. Da es so gut läuft, müsste es doch auch eigentlich eine weitere "One Piece"-Staffel geben – oder?

Geht das Abenteuer um Luffy, Zoro und Co. weiter? Im Interview mit Variety verrät der CEO von Tomorrow Studio, welches für die Produktion von "One Piece" verantwortlich ist, dass es diesbezüglich gut aussieht. Laut ihm ist das Skript für die zweite Staffel bereits fertig. Jedoch gibt es noch ein paar Steine, die im Weg liegen. Netflix soll "One Piece" noch nicht um eine weitere Staffel verlängert haben. Zudem befindet sich Hollywood gerade in einem großen Streik – was sich beinahe komplett auf die Produktionen auswirkt.

In Bezug auf eine zweite Staffel ist noch nichts in trockenen Tüchern. Doch die Fans wollen mehr. "Das Ende wurde offen gelassen und es fehlen noch einige wichtige Figuren – bitte lass es weitergehen", erklärte ein User auf TikTok.

Netflix / Casey Crafford Mackenyu Arata, Jacob Gibson, Emily Rudd und Taz Skylar in "One Piece"

Netflix / Casey Crafford Taz Skylar als Sanji in "One Piece"

Netflix / Casey Crafford Iñaki Godoy als Monkey D. Luffy in "One Piece"

