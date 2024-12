Zweite "One Piece"-Staffel könnte Ende 2025 auf Netflix sein

Vincent Regan (59), bekannt als Monkey D. Garp aus der Netflix-Realserie "One Piece", hat verraten, wann die zweite Staffel der beliebten Serie zu sehen sein wird. Bei einem Auftritt auf der Vienna Comic-Con berichtete der Schauspieler, dass die neuen Folgen voraussichtlich noch vor Weihnachten im nächsten Jahr auf Netflix starten würden. Diese Neuigkeiten dürften die Fans der Serie erfreuen und die Vorfreude auf die Fortsetzung weiter steigern.

Vincent, der gerade aus Südafrika zurückgekehrt ist, erzählte auf der Vienna Comic-Con: "Ich habe Staffel 2 gedreht und alles, was meine Figur in Staffel zwei macht, ist abgeschlossen, ich denke, sie werden dann mit den Dreharbeiten fertig sein. Ich glaube also, dass die Serie noch vor Weihnachten nächsten Jahres auf Netflix verfügbar sein wird." Diese Aussage gibt den Fans einen konkreteren Zeitrahmen für den Start der neuen Folgen. Außerdem sprach Vincent darüber, dass der Alabasta-Handlungsbogen, bekannt aus dem Manga und dem Anime, sich über zwei Staffeln erstrecken könnte: "Ich schätze, sie werden ziemlich bald mit den Dreharbeiten zur dritten Staffel beginnen." Damit deutete er an, dass die Serie noch länger fortgesetzt werden könnte als bisher bestätigt.

Der britische Schauspieler ist nicht nur für seine Rolle in "One Piece" bekannt, sondern hat auch in zahlreichen anderen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Seine Teilnahme an der Vienna Comic-Con bot den Fans die Gelegenheit, ihn persönlich zu treffen und mehr über die Arbeit hinter den Kulissen der Serie zu erfahren. Die Dreharbeiten in Südafrika waren offenbar intensiv, aber die Aussicht auf weitere Staffeln lässt sowohl die Beteiligten als auch die Zuschauer gespannt auf die zukünftigen Abenteuer der Strohhutpiraten blicken. Vincent selbst freut sich darauf, die Entwicklung seiner Figur weiterzuführen und tiefer in die Welt von "One Piece" einzutauchen.

© 2023 Netflix, Inc. Mackenyu Arata, Jacob Romero Gibson, Iñaki Godoy und Taz Skylar in "One Piece"

Netflix / Casey Crafford Eine Szene aus der Netflix-Produktion "One Piece"

