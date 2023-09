Teurer als "Game of Thrones": Ist das der neue Netflix-Hit?

Netflix ließ sich nicht lumpen! Der Streamingdienst ist bekannt dafür, vor keiner Adaption zurückzuschrecken und sich auch vor Verfilmungen bekannter und von Fans geliebter Geschichten nicht zu scheuen. Zuletzt hatte sich der Film- und Seriengigant an einen absoluten Hammer gewagt und die erfolgreichste Manga-Reihe aller Zeiten verfilmt. Für die Realverfilmung von "One Piece" griff Netflix sogar richtig tief in die Tasche!

Rund 16 Millionen Euro soll der Streaminggigant pro Folge für die Adaption gezahlt haben. Mit einem Gesamtbudget von insgesamt 128 Millionen Euro ließ sich der Streamingdienst die Piraten-Serie ordentlich was kosten, wie Bild berichtet. Damit ist die Manga-Verfilmung teurer als der Serienhit Game of Thrones. Für die finale Staffel der Fantasy-Serie gaben die Macher nämlich rund 14 Millionen Euro pro Folge aus. Ein besonders großer Teil des Geldes für "One Piece" soll in die visuellen Effekte und die Kulissen geflossen sein.

Die japanische Manga-Reihe von Schöpfer Eiichiro Oda wurde Ende der 90-er Jahre auch als Anime Serie produziert. Die Geschichte handelt von dem Jungen Monkey D. Luffy, der durch den Verzehr einer Teufelsfrucht die Fähigkeit erhält, seinen Körper wie Gummi zu dehnen. Sein Ziel ist es, One Piece, den legendären Schatz der Piraten, zu finden. Dadurch möchte er der König der Piraten werden. Dazu stellt er eine Crew zusammen, mit der er während seiner Suche viele Abenteuer erlebt.

Anzeige

Netflix Iñaki Godoy in "One Piece"

Anzeige

Netflix Jacob Romero Gibson, Emily Rudd, Iñaki Godoy und Mackenyu Arata in "One Piece"

Anzeige

Netflix Eine Szene aus "One Piece"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de