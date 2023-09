Netflix-Hit "One Piece" bekommt schon eine zweite Staffel

"One Piece"- Fans dürfen aufatmen. Der Streamingdienst Netflix landete mit der Realverfilmung des Anime einen echten Hit. Doch dass die erste Staffel gut läuft, heißt nicht, dass das Format vor der Absetzung sicher ist. Bereits mehrere Serien wurden nach der Auftakttaffel wieder eingestampft. Doch für die "One Piece"-Fans gibt es jetzt gute Nachrichten: Die Produktion der zweiten Staffel steht in den Startlöchern!

Die frohe Botschaft verkündete der Erfinder von "One Piece" Eiichirro Oda selbst. "Zwei Wochen nach dem Start habe ich gerade eine tolle Nachricht erhalten: Netflix hat beschlossen, die Serie zu verlängern! Die Abenteuer von Iñaki und den Life-Action-Strohhüten werden weiter gehen!", soll der Autor laut Deadline begeistert in den sozialen Netzwerken verkündet haben. Also wird Hauptdarsteller Iñaki Godoy wieder als Pirat Monkey D. Ruffy auftreten. "Es scheint, dass die Menschen auf der ganzen Welt die Serie genießen, was die harte Arbeit des Produktionsteams wirklich wert ist", meint Eiichirro glücklich.

Die Frage nach einer zweiten Staffel hatte bereits im Raum gestanden und laut der Produktion habe es auch schon mehrere Gespräche gegeben. Doch hatte es wohl gegolten, einige Hürden zu überwinden. Unter anderem hatte der anhaltende Streik in Hollywood die Produktion verzögern können. Und da bei den Autoren und Schauspielern, die die Arbeit niedergelegt haben, kein Ende in Sicht ist, wird diese Hürde wohl auch jetzt noch bestehen.

