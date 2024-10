Spoiler: Das ist zur zweiten "One Piece"-Staffel bekannt

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der "One Piece"-Realverfilmung haben begonnen. Fans können sich laut Kino.de bereits jetzt darauf freuen, die Darsteller der ersten Staffel wiederzusehen: darunter Iñaki Godoy als Hauptcharakter Monkey D. Ruffy, Emily Rudd (31) als Kartografin Nami und Mackenyu (27) als Piratenjäger Lorenor Zorro. Neu dazu kommt der Schiffsarzt Chopper, welcher sich auf Drum Island der Crew anschließen wird. Die Handlung der neuen Staffel wird sich auf die Überfahrt der Grand Line von Loguetown über Reverse Mountain (Twin Cape), Whiskey Peak und Little Garden bis nach Drum Island auf der weiteren Suche nach dem "One Piece" konzentrieren. In Reverse Mountain soll die Strohhutbande vermutlich auf den hilfsbereiten Wal La Boum treffen. Außerdem werden die Strohhüte es dort mit Agenten der Baroque-Firma zu tun bekommen und auch Bösewichte wie Smoker, Alvida und Clown Buggy kommen der Bande in die Quere.

Wie Fans auf X zusätzlich berichten, wird eine Szene gedreht, die an Folge 63 des Animes erinnert – sie fotografierten ein ihnen sehr bekanntes Requisit bei den Dreharbeiten. Am Set wurde ein Schiff der Rumbar-Piraten gesichtet, dessen Mitglied Brook sich allerdings erst Jahrzehnte nach dem Tod der Rumbar-Crew der Strohhutbande anschloss. Vermutet wird daher eine Rückblende, in der die Freundschaft zwischen den Rumbar-Piraten und La Boum beleuchtet wird. Außer in einer Rückblende wird der Auftritt von Brook nicht stattfinden, da er erst viel später im Anime auftaucht.

Neben einer IMDb-Bewertung von 8,3 von zehn Sternen erlangte die Serie 95 Prozent Zustimmung der Zuschauer auf Rotten Tomatoes. Durch den großen Erfolg von Staffel eins, die in 93 Ländern in der Top-Ten der Netflix-Charts lag, wurde die Serie frühzeitig verlängert. Laut Netflix soll der Cast bis Ende Dezember dieses Jahres in Südafrika an der Staffel drehen. Geschätzt soll die neue Staffel dann im Spätsommer 2025 kommen.

Anzeige Anzeige

Netflix / Casey Crafford Eine Szene aus der Netflix-Produktion "One Piece"

Anzeige Anzeige

© 2023 Netflix, Inc. Iñaki Godoy als Monkey D. Ruffy in "One Piece"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige