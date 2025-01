Enthüllt: Das ist der Cast der zweiten "One Piece"-Staffel

Neue Staffel, neue Gesichter: "One Piece" geht stark besetzt in die nächste Runde! Auch in der zweiten Staffel der Realverfilmung des beliebten Animes und meistverkauften Mangas der Welt setzen die Macher auf einen starken Cast. Neben Luffy, Zoro und Nami, die natürlich weiterhin dabei bleiben, ergänzen neue Gesichter die Strohhutbande. So berichtete Deadline nun: Sophia Anne Caruso (23), bekannt aus "Beetlejuice" und "The School for Good and Evil", wird in den neuen Folgen der Netflix-Serie "One Piece" die Rolle von Miss Goldenweek übernehmen. Neben ihr verstärken auch Mark Penwill, bekannt aus "Catch Me a Killer", als Chess und Anton David Jeftha aus "Legacy" als K.M. das Ensemble der beliebten Piraten-Abenteuerserie.

Neben den drei Neuzugängen wurden bereits zahlreiche weitere Darsteller angekündigt, darunter Joe Manganiello (48) als Mr. 0 und Katey Sagal (70) als Dr. Kureha. Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd (31), Jacob Romero und Taz Skylar kehren ebenfalls als Kernmitglieder der Strohhutbande zurück. Die Serie basiert auf Eiichiro Odas erfolgreichem Manga "One Piece" und erzählt die Geschichte von Monkey D. Luffy und seiner Crew auf der Suche nach dem geheimnisvollen Schatz "One Piece". Neben den Schauspielern wirken auch hinter den Kulissen Größen wie Eiichiro Oda selbst und die Produzenten von Tomorrow Studios maßgeblich mit. Ihre Zusammenarbeit mit Netflix und Shueisha soll sicherstellen, dass der Geist der Vorlage erhalten bleibt. Staffel eins erfreut sich indes weltweit großer Beliebtheit. Ein genauer Starttermin für die neuen Folgen wurde bisher noch nicht bekanntgegeben.

Sophia Anne Caruso, die in der Musical-Adaption von "Beetlejuice" große Erfolge feierte, etabliert sich zunehmend auch vor der Kamera. Mark Penwill, der als Darsteller und Synchronsprecher tätig ist, wird nun einem breiteren Publikum bekannt. Anton David Jeftha hingegen glänzte nicht nur in südafrikanischen Produktionen, sondern auch als Model. Fans dürfen gespannt sein, wie die Neuzugänge frischen Wind in die Welt des Piratenepos bringen werden. Schließlich gilt es, an alte Erfolge anzuknüpfen, nachdem die erste Staffel des Anime-Spektakels in sage und schreibe 84 Ländern auf Platz eins der Netflix-Charts gelandet ist. Das Produktionsvolumen der ersten Staffel soll mit insgesamt über 140 Millionen Dollar und rund 18 Millionen Dollar pro Folge das bislang erfolgreichste Fantasy-Epos Game of Thrones hinter sich gelassen haben.

Anzeige Anzeige

© 2023 Netflix, Inc. Emily Rudd als Nami in "One Piece"

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophia Anne Caruso posiert bei der FX's "Feud: Capote VS. The Swans" New York Premiere 2024.

Anzeige Anzeige

Anzeige