Tish Cyrus zeigt sich sexy während Flitterwochen am Strand

Tish Cyrus (56) genießt ihre Flitterwochen wohl in vollen Zügen! Die Mutter von Miley Cyrus (30) und Billy Ray (62) hatten sich im vergangenen Jahr nach fast 30 Jahren Ehe scheiden lassen. Doch die Filmproduzentin ist mittlerweile wieder in festen Händen: Vor wenigen Wochen hat sie ihren neuen Partner Dominic Purcell (53) geheiratet. Jetzt verbringen Tish und ihr Liebster ihre Flitterwochen auf Hawaii – und sehen dabei beide ziemlich hot aus!

Wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, genießen die Frischvermählten ihre Auszeit. Während sie ihren Tag am Meer verbringen, gibt vor allem die 56-Jährige eine gute Figur ab: In einem babyblauen Bikini, einer gleichfarbigen Cap sowie einem weißen Strandtuch, das sie sich um die Hüfte gewickelt hat, kommt die schlanke und durchtrainierte Figur der Blondine besonders gut zur Geltung. Auch ihr Mann zieht in einer schwarzen Badehose beim Surfen die Blicke auf sich.

Nicht nur Tish selbst ist überglücklich, in Dominic die Liebe gefunden zu haben, sondern auch ihre Tochter Miley. "[Sie] ist so dankbar, dass ihre Mum einen Mann gefunden hat, der sie aus tiefstem Herzen liebt", verriet eine Quelle gegenüber US Weekly und merkte an: "Miley könnte sich nicht mehr für die beiden freuen."

Anzeige

Instagram / dominicpurcell Tish Cyrus und Dominic Purcell

Anzeige

Instagram / tishcyrus Tish Cyrus und ihr Verlobter Dominic Purcell

Anzeige

Getty Images Tish Cyrus und Miley Cyrus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de