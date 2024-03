Trotz Drama: Tish Cyrus wünscht sich noch Kontakt mit Noah

Tish Cyrus (56) will sich wohl doch mit ihrer Tochter Noah (24) vertragen! Nach dem Drama um ihren Ehemann Dominic Purcell (54) soll Funkstille zwischen der US-Amerikanerin und ihrer Jüngsten herrschen. Doch das will die Produzentin offenbar jetzt ändern. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verrät, wolle sie ihre Beziehung retten: "Sie hofft, dass sie das [Drama] hinter sich lassen können." Ob ihre Tochter einwilligt? Die Musikerin soll nämlich immer noch sehr über Tishs "Verrat und die Tatsache, dass Miley (31) sich auf die Seite ihrer Mutter gestellt hat", verärgert sein.

Doch was steckt hinter dem ganzen Familiendrama? Im Sommer vergangenen Jahres gaben sich Tish und ihr Partner im Rahmen einer romantischen Zeremonie das Jawort – doch Noah fehlte. Viel wurde über die Gründe spekuliert, bis vor ein paar Wochen schockierendes rauskam: Die 24-Jährige soll eine Romanze mit Dominic gehabt haben, bevor ihre Mutter mit ihm zusammenkam. Als Noah mitbekam, dass die beiden miteinander anbandeln, sei sie laut einem weiteren Informanten von Us Weekly total aufgewühlt gewesen. Seitdem ist das Verhältnis zwischen der "July"-Sängerin und ihrer Mama angespannt. Auch zu Schwester Miley habe sie aktuell keinen Kontakt.

Tish und Dominics Beziehung scheint für Noah also noch ein sehr schwieriges Thema zu sein – obwohl sie selbst seit vergangenem Jahr wieder glücklich verliebt ist. Mit dem deutschen Designer Pinkus scheint sie total happy zu sein, wie ihre zahlreichen süßen Pärchenfotos im Netz beweisen. Im Juni gingen die beiden sogar bereits den nächsten Schritt: Mit einem großen Diamantklunker hielt Pinkus um die Hand seiner Liebsten an, den Noah anschließend stolz ihrer Community präsentierte.

Getty Images Noah und Tish Cyrus, Mai 2017

Instagram / pinkusss Pinkus und Noah Cyrus im Juni 2023

