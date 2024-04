Tish Cyrus widmet ihrem erkrankten Schwiegervater süße Worte

Tish Cyrus (56) und ihr Mann Dominic Purcell (54) machen derzeit eine schwere Zeit durch. Wie die Mutter von Miley Cyrus (31) nun auf Instagram berichtet, ist Dominics Vater Joe vor einiger Zeit schwer krank geworden. Zu einigen Schnappschüssen schreibt sie: "Das ist Joe. Mein Schwiegervater. Joe ist vor etwa vier Wochen erkrankt und ist nun dabei, diese Welt hinter sich zu lassen und an einen viel schöneren Ort zu gehen." Die Schauspielerin sei sehr dankbar dafür, ihn kennengelernt zu haben. "Ihn kennen und lieben zu lernen, war eine Ehre und ein Privileg. Ich kann sagen, dass er einer der schönsten Menschen ist, die ich je kennengelernt habe."

Ihre Fans bittet Tish in dieser schweren Zeit um ihre Unterstützung: "Bitte sprecht ein Gebet für Joe und unsere Familie, da wir uns bald von jemandem verabschieden müssen, den wir so sehr lieben." Zudem freue sie sich sehr über die Zeit, die sie noch gemeinsam verbringen dürfen. "Ich liebe es, seine Geschichten zu hören und alles aufzusaugen, was er uns noch lehrt. Er ist wirklich einmalig. Ich werde die Erinnerungen, die wir in den letzten paar Jahren gemacht haben, für den Rest meines Lebens in Ehren halten. Ich liebe und bewundere dich, Joe, von ganzem Herzen und mit ganzer Seele", schließt Tish ihren emotionalen Post ab.

Tish und der "Prison Break"-Star gaben sich im August des vergangenen Jahres das Jawort. Doch die Eheschließung der beiden stieß in der Familie der Managerin nicht nur auf Zustimmung: Tochter Noah Cyrus (24) ließ die Hochzeit ihrer Mutter sausen. Seitdem soll zwischen den beiden Funkstille herrschen – angeblich soll Noah mit dem Leinwandhottie angebandelt haben, bevor dieser eine Beziehung zu Tish einging.

Anzeige Anzeige

Instagram / tishcyruspurcell Tish Cyrus, Schauspielerin, mit ihrem Schwiegervater Joe

Anzeige Anzeige

Getty Images Noah Cyrus und Tish Cyrus, 2015

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Tishs Hommage an ihren Schwiegervater? Ich finde das supersüß! Na ja, ich finde, das gehört nicht in die Öffentlichkeit... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de