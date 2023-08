Kurz nach Verlobung: Tish Cyrus und Dominic haben geheiratet

Die beiden haben den Schritt gewagt! Im vergangenen Jahr hatten Billy Ray (61) und Tish Cyrus (56) bekannt gegeben, dass sie sich nach fast 30 Jahren Ehe scheiden lassen. Mittlerweile sind beide wieder in festen Händen – und Tish hat sich sogar im April dieses Jahres mit ihrem neuen Partner Dominic Purcell (53) verlobt! Jetzt machen sie Nägel mit Köpfen: Tish und Dominic haben am Samstag geheiratet.

Im Kreise ihrer Liebsten gaben sich der "Prison Break"-Star und seine Liebste rund vier Monate nach ihrer Verlobung das Jawort. Die intime Hochzeit fand in einem Garten mit Pool in Malibu statt. Die Fotos zeigen ein Meer aus weißen Blütenblättern, in denen sich Tish und Dominic vermählen. Die Filmproduzentin trug ein klassisches weißes Brautkleid mit langem Schleier.

Tishs Tochter Miley Cyrus (30) war natürlich ebenfalls anwesend – und war sogar ihre Brautjungfer! Sie trug ein eisblaues, einschultriges Kleid für die Hochzeit ihrer Mutter. Auch ihre Geschwister Trace (34) und Brandi (36) waren Teil der Hochzeitsgesellschaft.

Anzeige

Backgrid Tish Cyrus und Dominic Purcell auf ihrer Hochzeit, August 2023

Anzeige

ActionPress Tish Cyrus und Dominic Purcell auf ihrer Hochzeit, August 2023

Anzeige

Getty Images Tish Cyrus und Miley Cyrus im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de