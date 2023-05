Miley Cyrus ist sehr dankbar für Liebesglück von Mama Tish!

Sie wünscht ihrer Mutter alles Glück dieser Welt! Tish Cyrus (55) und Billy Ray Cyrus (61) reichten im April 2022 endgültig die Scheidung ein, doch dem Ex-Paar war wichtig, im Guten auseinanderzugehen. Gerade auch wegen ihrer gemeinsamen Kids war den zwei einstigen Turteltauben wichtig, einen guten Draht zueinander zu bewahren. Die Mutter von Miley Cyrus (30) ist nun seit wenigen Monaten mit dem Schauspieler Dominic Purcell (53) zusammen und seit Kurzem sogar verlobt, und: Miley gönnt ihr das Liebesglück von ganzem Herzen!

Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verrät, sei die "Flowers"-Interpretin froh, dass Tish bereits eine neue Liebe gefunden habe. Die geheime Quelle meint: "Miley ist so dankbar, dass ihre Mum einen Mann gefunden hat, der sie aus tiefstem Herzen liebt." Dominic mache die 55-Jährige sehr glücklich und ihre Tochter freut sich sehr, ihre Mutter die ganze Zeit lachen und grinsen zu sehen. "Miley könnte sich nicht mehr für die beiden freuen", führt der Insider fort.

Diese freudige Nachricht kommt nun, nachdem bereits Gerüchte kursierten, die besagten, dass die "Can't Be Tamed"-Interpretin etwas gegen die Verlobung von Tish und Dominic einzuwenden habe. Diese Gerüchte gehören aber allem Anschein nach der Vergangenheit an.

Getty Images Billy Ray, Tish und Miley Cyrus im Jahr 2019

