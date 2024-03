Tish Cyrus und Dominic Purcell arbeiten an ihren Problemen!

In Tish Cyrus (56) und Dominic Purcells (54) bisher äußerst kurzen Ehe geht es schon ziemlich turbulent zu. Nachdem Gerüchte aufgekommen waren, dass Tochter Noah Cyrus (24) mal etwas mit dem "Prison Break"-Star hatte, versuchte das Paar sich davon nicht unterkriegen zu lassen. In ihrem aktuellen Podcast "Sorry We're Stoned" erklärt Tish nun auch, dass sie und Dom nicht gerade gut zusammen passen. Ihre Sternzeichen seien nicht gerade kompatibel – sie nehme sich alles zu Herzen, er hingegen "ist einfach sehr unverblümt". Doch genau das wolle die 56-Jährige angehen, erste Erfolge hat sie da wohl auch schon erzielt.

"Ich war ein Einzelkind, ich wurde adoptiert und dementsprechend wurde ich sehr verhätschelt. Ich habe das irgendwie gebraucht. Aber so ist er einfach nicht. Er ist nicht emotional", erklärt Tish ihrer Tochter Brandi (36) im Podcast und führt weiter aus: "Und das könnte ein Problem sein. Aber wisst ihr was, ich habe mich weiterentwickelt, ich habe einfach das Gefühl, dass ich jetzt nicht mehr so beleidigt bin, weil ich ihn respektiere und liebe, sondern dass wir Gespräche führen." Sie nehme jetzt vieles nicht mehr so persönlich und lasse Dominic einfach seine Meinung sagen.

Seit November 2022 sind die beiden offiziell ein Paar. Etwas mehr als ein halbes Jahr später gaben sich Tish und Dominic dann das Jawort. Für die Mutter von Miley Cyrus (31) ist es aber bereits die dritte Ehe. Vor dem Schauspieler war sie nämlich fast drei Jahrzehnte mit unter anderem mit Billy Ray Cyrus (62) verheiratet. Zusammen hat das Paar drei gemeinsame Kinder. Vor ihrer Ehe mit Billy Ray war Tish von 1986 bis 1989 mit Baxter Neal Helson verheiratet.

Instagram / tishcyrus Tish Cyrus mit "Prison Break"-Star Dominic Purcell

Instagram / tishcyruspurcell Tish Cyrus und Dominic Purcell

