"Ohne Interesse": Spielt Dominic Purcell auf das Drama an?

Meint Dominic Purcell (54) mit seinen kryptischen Worten etwa die Schlagzeilen rund um ihn, Tish Cyrus (56) und Noah Cyrus (24)? Auf seinem Instagram-Profil teilt der "Prison Break"-Star ein Foto von sich, auf dem er ziemlich nachdenklich aussieht und kommentiert außerdem einige Zeilen, die offenbar auf die Familienfehde rund um seine Ehefrau und deren Tochter anspielen. "Man meldet sich nicht für Unsinn an, er folgt einem einfach", schreibt der Schauspieler und fügt hinzu: "Ich sitze still da und beobachte ohne Reaktion oder Interesse."

Die Nutzer der Social-Media-Plattform schließen auf eine Verbindung zwischen seinen Worten und dem Drama, um ihn und seine Schwiegertochter. "Du warst also mit der Tochter zusammen und dann warst du mit ihrer Mutter zusammen und hast geheiratet und du verstehst nicht, warum dein Leben so scheiße läuft?", wettert ein User in der Kommentarspalte und ein weiterer fordert: "Du solltest mal die Wahrheit sagen, denn es sieht gerade ziemlich schlecht für dich aus!"

Bevor Dominic mit der Ex von Billy Ray Cyrus (62) zusammengekommen war und sie schließlich heiratete, soll die Schwester von Miley Cyrus (31) und er eine Romanze gehabt haben. Daraufhin habe seine heutige Ehefrau angeblich ihrer eigenen Tochter den Freund ausgespannt. Seither ist das Verhältnis zwischen Tish und Noah angeschlagen und die "July"-Interpretin erschien nicht zur Hochzeit ihrer Mutter. Diese fand im August vergangenen Jahres statt. Laut ET sollen sogar Sicherheitskräfte engagiert worden sein, um die Sängerin von den Feierlichkeiten fernzuhalten.

Instagram / tishcyruspurcell Noah Cyrus und Tish Cyrus

Instagram / tishcyrus Tish Cyrus und ihr Verlobter Dominic Purcell

Glaubt ihr, dass Dominic auf das Familiendrama anspielt? Ja! Ich denke, dass er mit seinen Worten darauf anspielt. Nee, ich denke nicht, dass er sich auf das Drama bezieht. Ergebnis anzeigen



