Zum Jubiläum: 2024 soll es zwei Dschungelcamp-Staffeln geben

Das kommende Jahr wird ein Highlight für alle Fans des Dschungelcamps! In diesem Jahr flimmerte die beliebte deutsche Sendung, in der Promis im australischen Dschungel ausgesetzt werden, bereits zum 19. Mal über die Bildschirme. Djamila Rowe (56) wurde zur Königin gekrönt. Die Faszination für die Ekel-Realityshow ist weiterhin ungebrochen. Nächstes Jahr feiert das Dschungelcamp Jubiläum – und deshalb soll es zwei Staffeln geben!

Wie DWDL erfahren haben will, soll 2024 zusätzlich zur klassischen Staffel Anfang des Jahres noch eine weitere laufen. RTL soll zurzeit an einem Spin-off des Dschungelcamps arbeiten, das im Spätsommer des kommenden Jahres wegen des 20. Jubiläums ausgestrahlt werden soll. Als Produktionsort wird dabei auf Südafrika zurückgegriffen, wo 2022 schon mal eine Dschungelcamp-Staffel stattfand. Die Show soll allerdings vorproduziert und nicht tagesaktuell ausgestrahlt werden.

Bei dem Spin-off soll sich an einer All-Stars-Staffel orientiert werden, wie sie in diesem Jahr bereits im britischen TV lief. Aktuell werden deshalb ehemalige Kandidaten des Dschungelcamps angefragt, die zum Jubiläum erneut bereit sind, in den Urwald einzuziehen. RTL selbst bestätigte die Information noch nicht.

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Die Dschungelcamp-Kandidaten 2023

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Sonja Zietlow und Jan Köppen, Dschungelcamp-Moderatoren

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Jan Köppen, Djamila Rowe und Sonja Zietlow beim Dschungelcamp 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de