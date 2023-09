Ekaterina Leonova hat noch Kontakt zu ihrer Jugendliebe!

Freundschaft mit dem Ex? Für Ekaterina Leonova (36) nicht ausgeschlossen! Die Profitänzerin hatte an der vergangenen Staffel von Let's Dance teilgenommen, wo sie Timon Krause (29) unter ihre Fittiche nahm. Die zwei sollen sich so gut verstanden haben, dass sich daraus eine Romanze entwickelt haben soll. Während die Sportlerin noch zu den Gerüchten schweigt, spricht sie stattdessen über einen ihrer Verflossenen: Ekat hat noch zu ihrer Jugendliebe Kontakt!

Als ein Instagram-Follower von der 36-Jährigen wissen wollte, was ihre längste Beziehung war, schwelgte Ekat in Erinnerungen. Mit 21 Jahren habe sie Paul, ihren ersten Freund, kennengelernt: "Wir waren sechs Jahre zusammen, haben in einer 1-Zimmer-Wohnung in Köln gelebt." In dieser Zeit habe sich die Beauty ziemlich gut mit seinen Liebsten verstanden: "Seine Familie war für mich wie meine Familie hier in DE. Ich bin diesen Menschen unendlich dankbar." Abschließend ließ Ekaterina ihre Fans wissen: "Und ja, wir haben immer noch Kontakt zueinander."

Über ihr Privatleben plaudert die TV-Bekanntheit gerne – doch in Bezug auf Timon hält sie sich sehr bedeckt. Allerdings hatte Ekaterina vor rund drei Monaten kryptische Zeilen gepostet. "Ich glaube, mein Lächeln sagt mehr als tausend Worte. So glücklich fühle ich mich", schrieb sie via Instagram.

Ekaterina Leonova

Ekaterina Leonova im August 2023

Ekaterina Leonova und Timon Krause, Juni 2023

