Neue Fotos: Timon Krause und Ekat Leonova halten Händchen!

Ekaterina Leonova (36) und Timon Krause (29) wurden wieder gesichtet! Die beiden hatten sich bei der diesjährigen Staffel von Let's Dance kennengelernt – und seit dem brodelt die Gerüchteküche ohne Ende! Vor der Show waren der Mentalist und die Profitänzerin noch in Beziehungen gewesen, doch trennten sich während der Ausstrahlung von ihren Partnern. Seitdem wurden die beiden immer wieder gemeinsam abgelichtet. Auch jetzt verbrachten Ekat und Timon wieder gemeinsame Zeit.

Fotos, die Bild vorliegen, zeigen die beiden, wie sie gemeinsam durch die Münchener Innenstadt spazieren – und dabei Händchen halten! Gemeinsam sollen sie ein Haus in dem Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg verlassen haben, in dem Ekat wohnt. Zuerst seien sie in eine Postfiliale gegangen und sich dann Getränke in einem Supermarkt gekauft haben. Der Lockenkopf soll sogar schon seit einigen Tagen bei der hübschen Russin sein.

Erst vor wenigen Tagen widmete die 36-Jährige dem Wahlberliner süße Worte und gratulierte ihm bei Instagram zum Geburtstag. "Eine faszinierende Persönlichkeit, die so vielseitig, so talentiert, aber gleichzeitig genauso bescheiden und bodenständig ist, hat heute Geburtstag", begann sie ihr Posting. Sie habe selten solche Menschen wie Timon getroffen, "die so viel Positives in sich tragen, die jedem Mensch nur Gutes wünschen, die so ehrlich, fair und offen sind", schwärmte sie.

Instagram / timonkrause Timon Krause und Ekaterina Leonova

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance" 2023

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Timon Krause, Juni 2023

