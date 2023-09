Keine Hochzeit: Fans enttäuscht vom "Heiratsmarkt"-Finale

War die Show ein Flop? Gerade erst wurde das große Finale der Kuppelshow Der Heiratsmarkt ausgestrahlt. In dieser suchen liebeshungrige Singles mit der Hilfe ihrer engsten Vetrauten nach ihrem Traumpartner. Dafür begeben sie sich immer wieder auf einen regelrechten Markt, um dort die anderen Kandidaten für sich zu gewinnen. Am Ende entschieden sich drei von fünf Couples füreinander. Doch wie kam das Finale eigentlich bei den Zuschauern an?

Wenn es um die Bewertung des nervenaufreibenden Finales der Show geht, scheinen sich die Fans ziemlich einig zu sein. In den sozialen Medien regnet es förmlich Kommentare – und diese haben es in sich. Ein User auf X schreibt da beispielsweise: "Also eine zweite Staffel braucht man nicht [...]. Es ist einfach nur Müll gewesen." Dem stimmen auch andere Zuschauer zu. So heißt es zudem "TV-Hochzeiten ohne Dr. Sandra Köhldorfer (41) und Heidi Klum (50) kann ich nicht ernst nehmen". "Was ist das für ein beschissener Heiratsmarkt, wo sich nicht einmal verlobt wird, geschweige denn geheiratet wird?", fragt sich derweil auch so manch einer.

Zwar hatten drei Paare gemeinsam die Show verlassen, jedoch hatte das Finale auch zu ordentlichem Herzschmerz bei manch einem geführt. Weder für die Nesthäckchen Celine und Lukas noch für Philipp und Jenny wird es demnach eine gemeinsame Zukunft geben. In beiden Konstellationen hatten sich jeweils die Damen gegen ihre Show-Partner entschieden.

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Petra, Daniel, Philipp, Juliette, Ali und Alex bei "Der Heiratsmarkt"

Anzeige

Der Heiratsmarkt, ProSieben Juliette und Philipp bei "Der Heiratsmarkt"

Anzeige

ProSieben Philipp und seine Familie bei "Der Heiratsmarkt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de